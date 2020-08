PSG-Bayern – L'ascension de Thilo Kehrer au PSG

Kehrer est passé de Schalke 04 au PSG en 2018 et s'y est désormais imposé comme un titulaire. Jens Keller explique l'évolution du défenseur allemand.

Thilo Kehrer sait manifestement comment convaincre les gens de ses qualités dans un délai très court. Le joueur né à Tübingen n'a eu besoin que de 59 matchs professionnels avec pour convaincre le de le transférer pour 37 millions d'euros à l'été 2018.



Jens Keller est également tombé amoureux des qualités de footballeur de Kehrer. Pour l'ancien entraîneur des jeunes de Schalke, un seul match a suffi pour que son employeur promeuve le Souabe.



"J'ai obtenu que Thilo rejoigne Schalke", a révélé Keller dans une interview avec Goal et SPOX. Il se souvient : "J'ai regardé un autre joueur lors d'un match international des moins de 16 ans qui aurait été un bon candidat pour Schalke 04. Mais je ne l'aimais pas tant que ça."

"Prendre contact avec Thilo Kehrer"

Contrairement au désormais international allemand. "Thilo, en revanche, m'a convaincu. Puis je me suis approché du club et j'ai dit : "Ce gamin ne m'a pas convaincu, mais vous devriez contacter Thilo Kehrer. C'est comme ça que j'ai pris contact."

Qu'est-ce qui l'a tant impressionné chez Kehrer ? "Il avait un très bon positionnement et était bon de la tête et un bon timing", précise Keller avant d'ajouter : "J'ai trouvé intéressant un joueur de moins de 16 ans avec de tels pré-requis."

Kehrer a ainsi rejoint la Ruhr, passant du VfB à l'équipe junior de la Royal Blue en 2012, où il a été replacé par Keller d'arrière droit à arrière central. Kehrer a fait ses débuts en lors d'une victoire 3-0 contre le VfL Wolfsburg en février 2016.

Thilo Kehrer : une percée à Schalke dans la saison 2016-2017

Kehrer s'est révélé lors de la saison 2016-2017, et en décembre, le joueur habitué des sélections jeunes allemandes a été titularisé lors de trois matchs consécutifs. Kehrer, qui pouvait être appelé en tant que défenseur central, arrière droit ou arrière gauche, a progressé jusqu'au niveau des titulaires et, grâce à ses bonnes performances, a joué un rôle majeur dans une saison suivante forte, que le S04 a conclue comme vice-champion de .

Ce devait être sa dernière sous le maillot de Null Vier. Six ans après avoir rejoint le club, il s'est installé à Paris. De nombreux experts et fans ont été surpris que le nouvel entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, sollicite les services de Kehrer, et la somme d'argent qu'il a été payé pour le remplacer a causé un nouvel étonnement.

"Thomas Tuchel a eu le courage de signer Thilo pour cet argent. Cela ne va pas de soi", déclare encore Keller. Kehrer a disputé 40 matchs pour Paris lors de sa saison inaugurale, et a même été aligné pour quatre matchs en . Surtout parce que le jeune homme de 23 ans a bénéficié de la confiance de son entraîneur après une courte période d'adaptation : "Je crois que chaque entraîneur a une certaine part dans le développement de Thilo, déclare Keller. Mais Thomas est un entraîneur exceptionnel, il l'a prouvé partout. Il élève à nouveau Thilo à un niveau international."

"Son comportement au duel a encore mûri"

En parlant de développement. Celui-ci, selon Keller, est remarquable. "Il est devenu plus robuste physiquement. "Ses talents au duel ont encore mûri. À l'époque, il était déjà assez grand, mais dans l'ensemble, il était un peu faible."

Keller explique qu'il bénéficie également des joueurs de renom à Paris. "Vous avez des joueurs de haut niveau contre vous chaque jour à l'entraînement. Cela vous permet d'aller beaucoup plus loin. Il peut apprendre beaucoup de choses de personnes comme Thiago Silva, qui ont une expérience formidable."

Kehrer a également travaillé sur son attitude au cours des dernières années. "Il fait maintenant preuve du sérieux nécessaire", poursuit Keller. "Avant, il avait quelques idées en tête, mais pas dans un sens négatif. Il s'entraînait toujours et visait des objectifs, mais parfois, il n'était qu'une tête de linotte."

Un difficile retour de blessure

De jeune joueur prometteur à titulaire au PSG. Une trajectoire impressionnante. Une carrière qui a connu une interruption soudaine et douloureuse au début de la saison en cours. Kehrer s'est blessé au pied lors de son premier match de contre Nîmes, ce qui l'a éloigné des terrains pendant plus de trois mois.

Après sa guérison, le défenseur, qui entre-temps était également devenu un membre permanent de la Mannschaft, a eu du mal à se mettre au diapason. Ce n'est que peu de temps avant la pandémie de coronavirus, qui a même entraîné l'abandon de la saison en , que Kehrer a retrouvé sa place dans le XI.

Il n'a pas profité de cette pause pour jouer à la console ou regarder la série Netflix, mais pour poursuivre ses études de commerce, qu'il avait commencées en octobre dernier. Dans une interview à dpa, il a déclaré : "J'ai découvert par moi-même que je voulais faire quelque chose pour ma tête et poursuivre mes études. Si vous êtes juste assis devant des écrans pendant la période de récupération, que vous jouez à la Playstation, que vous traînez à la télévision ou que vous regardez votre téléphone portable et les médias sociaux, c'est mauvais pour votre cerveau."

Des déclarations réfléchies qui ont également impressionné celui qui l'a découvert, Jens Keller. "Le fait qu'il ait maintenant repris des études et qu'il ne soit pas seulement assis devant la console montre également son développement personnel. Il pense à d'autres choses qui se passent en dehors du monde du football, s'instruit et fait quelque chose pour sa tête. Cela parle complètement pour lui."

Thilo Kehrer au PSG : une ascension rapide

La performance de Kehrer lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions parle également d'elle-même. Au cours des trois derniers matches, il a été titulaire à chaque reprise, réussissant le plus de tacles au sein de l'équipe de Thomas Tuchel. Il est également le deuxième joueur à avoir récupéré le plus de ballons derrière Presnel Kimpembe.

Deux ans seulement après son passage de Schalke au PSG, il est maintenant en finale de la plus prestigieuse des compétitions de club. En tant que titulaire. Une promotion rapide et convaincante. Une habitude pour lui désormais.