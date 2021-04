PSG-Bayern (0-1) : Mauricio Pochettino : « J'étais nerveux »

L'entraîneur du PSG, Maurcio Pochettino, était soulagé après la qualification de son équipe malgré la défaite.

Interrogé au micro de RMC Sport, juste après la rencontre, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, était ravi par la qualification et estimait que son équipe ne méritait pas de perdre : « Il faut féliciter les joueurs tout d'abord. Tout le crédit leur revient. Je suis content pour eux, le staff et le club. Pour le président et Leonardo, aussi. Ça fait du bien de partager ce moment de bonheur ensemble. Ça me manquait cette adrénaline quand j'étais chez moi. C'est la plus belle compétition de clubs. Donc évidemment j'étais nerveux. Intérieurement, ça bouille. »

Un message pour le Bayern qui était très confiant ? : « C'est normal que Kimmich et Müller, de grands joueurs, aient confiance en eux. Ils ont tout gagné. Mais le football est un sport si beau, où on doit lutter, ne jamais renoncer. Et puis on a aussi de la qualité. »

Sur ses changements tactiques pendant le match : « Oui, on a beaucoup travaillé pour corriger les positions, faire les choses mieux, notamment sur les côtés. On leur a laissé beaucoup moins de possibilités. C'est dommage qu'on n'ait pas marqué, mais on est très contents. »