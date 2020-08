PSG-Bayern (0-1) : le "Kolossal" Neuer a éteint Neymar et Mbappé

Les deux cracks Neymar et Kylian Mbappé ont eu les opportunités, mais ils n'ont pas réussi à battre Manuel Neuer, laissant d'énormes regrets au PSG.

Ils étaient attendus. Très attendus même. Mais ni Neymar, ni Kylian Mbappé, n'ont réussi à porter le vers son premier titre en . Une dernière sortie bourrée de regrets pour un PSG qui avait pourtant les armes pour bousculer le , vainqueur 1-0. La déception est telle que les deux cracks parisiens, Neymar et Mbappé, ont eu les opportunités pour mettre Paris sur orbite. Mais en face, ce dimanche à l'Estàdio da Luz, il y avait un ovni. Un monstre, même, dans le but bavarois. Un Manuel Neuer impassable, qui a complètement justifié son statut de meilleur gardien du monde.

Aucun but pour Neymar et Mbappé lors du "Final 8"

L'international allemand a d'abord sorti une frappe de Neymar, bien servi par Kylian Mbappé justement (18e). Il a ensuite été au bon endroit, au bon moment, pour capter sans problème un tir écrasé du Français (45e), avant de s'illustrer de nouveau sur une tentative de Marquinhos en face à face alors que le Bayern menait 1-0 (70e). Trois arrêts écoeurant pour le PSG et ses stars, incapables de franchir la muraille munichoise.

Difficile tout de même de reprocher la débauche d'énergie de Neymar. Le Brésilien s'est démené au pressing en première mi-temps dans un rôle de faux n°9, montrant qu'il avait les crocs pour emmener Paris sur le toit de l'Europe trois ans après son arrivée. Mais le chemin du roi s'arrête là ! Aux portes du Graal. Même chose pour Kylian Mbappé, qui avait des jambes pour mettre à mal Kimmich, Davies et consorts. Mais le champion du monde n'avait pas réglé la finition. Et c'est tristement qu'il termine ce "Final 8" avec aucun but inscrit et des gestes brouillons... comme Neymar ! Tout un symbole, et un rêve brisé pour le PSG.

Plus d'équipes

Benjamin Quarez, à l'Estadio da Luz.