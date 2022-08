PSG : Axel Disasi, une alternative en cas d’échec de Milan Skriniar

Si Paris a fait du défenseur de l’Inter Milan sa priorité, il travaille d’autres alternatives dont Axel Disasi. Mais Monaco se montre gourmand.

Axel Disasi n'en est pas à sa première grosse performance au Parc des Princes. En septembre 2019, le défenseur formé au PFC avait épaté la galerie avec une prestation XXL lors de la victoire de Reims dans la capitale.

Un peu moins de trois années plus tard, le défenseur a de nouveau récidivé lors du match nul entre le PSG et Monaco (1-1). Luis Campos n'a pas attendu cette rencontre pour s'intéresser au garçon originaire de Gonesse.

Depuis le début de l'été, la piste prioritaire est bien connue et mène au défenseur central de L'inter Milan Skriniar. Mais entre les deux clubs, les discussions s'éternisent. Le vice-champion d'Italie réclame 70 millions d'euros quand Paris ne souhaite pas dépasser les 60 M€ bonus compris pour un joueur en fin de contrat en 2023. Et surtout, il n'a pas trouvé son remplaçant.

Un accord contractuel déjà trouvé

Malgré ce contexte compliqué, Paris est toujours à l'affût dans ce dossier mais prépare aussi des alternatives et l'une d'entre elles mènent donc à Axel Disasi. Luis Campos a pris contact avec le frère du joueur depuis plusieurs semaines et selon nos informations un accord contractuel a même été trouvé entre Axel Disasi et le PSG.

Reste donc à savoir quelles sont les intentions de l'AS Monaco dans ce dossier. Des échanges entre les deux clubs ont déjà eu lieu et les dirigeants monégasques ont fait savoir qu'ils ne lâcheraient leur défenseur qu'en cas d'offre exceptionnelle. Selon nos informations, Monaco attend pas moins de 50 millions d'euros pour céder son joueur.

Pour l'heure, Paris n'a formulé aucune offre et cherche le bon montage, alors que sa latitude financière dépend aussi des départs. Un vrai casse-tête aussi de ce côté-là.