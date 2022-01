PSG : avant Reims, Mbappé est de retour à l'entraînement collectif

Ces dernières heures, une forme d'optimisme se dégageait quant à la présence de Kylian Mbappé contre Reims. Absent de l'entraînement depuis le début de la semaine après une douleur aux adducteurs, l'international français a effectué son retour ce samedi matin à la veille de la dernière rencontre comptant pour la 22e journée.

Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il démarrera dimanche. Précaution oblige. Sorti, comme souvent, en dernier du vestiaire parisien, le Bondynois a accéléré pour rejoindre ses partenaires, laissant entrevoir que tout semblait aller.

Messi et Ramos bien présents

En plus de Mbappé, 21 joueurs de champ et 4 gardiens (Navas, Donnarumma, Lavallée et Franchi) étaient présents. Dans ce groupe, on trouvait évidemment Lionel Messi, Sergio Ramos, Di Maria, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ou Marquinhos. Sans oublier, et c'est devenu une habitude, les titis.

Comme toujours depuis un mois, Xavi Simons et Edouard Michut étaient présents. Ce dernier participant même au toro d'échauffement au milieu des stars (Messi Ramos, Verratti, Di Maria...). A leur côté, on trouvait aussi Gharbi, Bitshiabu, Bitumazala et Yansané, qui était apparu sur la pelouse du Moustoir à Lorient avant les fêtes.