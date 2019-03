PSG - Areola prolonge...avec son équipementier !

Alphonse Areola, le gardien du Paris Saint-Germain, a prolongé ce vendredi son contrat avec la marque uhlsport, qui lui fournit ses gants depuis 2009.

Alphonse Areola, le gardien du et de l'équipe de , a prolongé son partenariat avec l'équipementier sportif uhlsport, ce vendredi.

La marque allemande fournit les gants du champion du monde français depuis ses débuts dans le football professionnel, en 2009. La durée du nouveau contrat n'a pas été communiquée.

"Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec Alphonse, qui fait partie des tops gardiens mondiaux et inspire de nombreux jeunes gardiens. Notre histoire commune a débuté il y a déjà plusieurs années mais les plus belles pages sont à écrire. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner ce jeune champion du monde, fidèle parmi les fidèles et au palmarès déjà impressionnant, vers les sommets", témoigne Thomas Bouvrande, le directeur général d’uhlsport France.

Alphonse Areola a signé son premier contrat professionel au sein de son club formateur, le PSG, en 2009. Il est d'abord prêté au (2013-2014), puis au SC Bastia (2014-2015) et enfin en espagnole (2015-2016) avant d'intégrer la rotation du Paris SG à partir de 2016-2017.

A seulement 26 ans, le natif de Paris compte déjà deux titres de champion de France, deux Coupes de France et deux Coupes de la Ligue. Outre la remportée avec les Bleus en à l'été 2018, il affiche également à son palmarès une Coupe du monde U20, gagnée en 2013 avec Umtiti, Pogba, Digne, Zouma ou encore Thauvin, désormais ses coéquipiers chez les A.

Preuve s'il en est qu'Alphonse Areola a changé de dimension depuis l'été 2018, uhlsport a décidé de miser sur lui en réalisant un gant réplica à son nom, qui sera disponible "dans tous les bons magasins de sport à partir de l’été 2019", précise la marque.

Le joueur du PSG compte de nombreux collègues gardiens de but chez uhlsport, parmi lesquels Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) ou encore Danijel Subasic (AS ).