PSG - Areola passe sa visite médicale à Fulham ?

Revenu au PSG après un prêt au Real Madrid, le gardien français devrait découvrir la Premier League cette saison.

Prêté au la saison dernière, Alphonse Aréola a fait son retour dans l'effectif du après le "Final 8" de . Mais l'international français ne va pas faire de vieux os dans la capitale française. En effet, avec la présence de Keylor Navas dans les buts avec l'étiquette de numéro 1, et celle de Sergio Rico, qui a paraphé un contrat de quatre ans avec le PSG, en numéro 2, Alphonse Areola va vouloir avoir du temps de jeu et devra donc l'obtenir ailleurs.

Depuis plusieurs jours, la presse française fait état d'un intérêt avancé de , club de . Et alors que la femme du gardien français avait d'ores et déjà manifesté son souhait de vivre à Londres en achetant un appartement dans la capitale anglaise, RMC annonce que le portier du PSG serait proche de rejoindre Fulham. En effet, l'international français aurait passé une première partie de sa visite médicale ce mercredi.

Tuchel confirme un départ d'Areola

Alphonse Areola rejoindrait Fulham dans le cadre d'un prêt d'un an. Néanmoins, il resterait encore quelques détails à régler entre le Paris Saint-Germain et le club anglais. Qui plus est, Thomas Tuchel a confirmé un départ prochainement du portier français en conférence de presse avant le match contre le : "Alphonse n'est pas un numéro 2. Il veut jouer, montrer et grandir. Nous cherchons une solution pour lui aussi".

Alphonse Areola ne sera selon toute vraisemblance pas à Fulham à temps pour débuter la nouvelle saison de Premier League et jouer lors de la première journée face à samedi. Du haut de ses 27 ans, le gardien français va débuter un nouveau chapitre dans sa carrière de footballeur et devrait retrouver un statut de titulaire après une saison passée sur le banc de touche au Real Madrid.