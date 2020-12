PSG - Après Neymar, Paredes ouvre la porte à Messi

Neymar n’est pas le seul joueur du PSG à vouloir évoluer avec Lionel Messi. Son compatriote Leandro Paredes est également pour.

Neymar a mis une pièce dans la machine, et la machine s’est emballée. Au sortir de la rencontre de Ligue des Champions remportée sur la pelouse de (3-1) mercredi, le Brésilien a lâché une véritable bombe.

"J’aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Pour profiter à nouveau de lui. Je veux rejouer avec lui, c'est sûr. Nous devons le faire la saison prochaine", a déclaré l’ancien du Barça au micro de ESPN.

"Messi au PSG ? J’espère, nous voulons tous qu’il vienne"

Mais dans quel club ? "Ça peut être n’importe où", a répondu Neymar, lequel semblait récemment proche d’une prolongation, tandis que Messi sera libre en fin de saison. Et si l’Argentin signait tout simplement au PSG ? Son compatriote Leandro Paredes vote pour !

"Messi au PSG ? J’espère, nous voulons tous qu’il vienne, mais ce sera sa décision. On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes, on profite de cela. (…) Comme je l’ai dit, j’espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais on l’accueillera à bras ouverts", a conclu l’Argentin. Messi cédera-t-il à ces nombreux appels du pied ?