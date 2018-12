PSG : Antero Henrique répond à la mère d'Adrien Rabiot

Après la sortie de la mère d'Adrien Rabiot sur RTL, Antero Henrique a livré sa réponse sur RMC, ce mercredi soir, dans la foulée.

Le conflit entre le clan d'Adrien Rabiot et le PSG se poursuit par médias interposés ce mercredi soir.

En début de soirée, Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain, avait livré sa version des faits, confirmant que son fils quitterait bien le club en juin prochain et qu'elle ne négocierait avec aucun club avant le 1er janvier.

Elle a également affirmé que le PSG avait reçu une proposition du Barça. Ce à quoi Antero Henrique a répondu, sur RMC. "J’ai été très surpris. Madame Rabiot a dit qu’on a reçu une proposition cet été. C’est vrai, on a reçu cette proposition le 29 août à 20h avant la fin du mercato d’été. C’est simple, cela veut dire que le FC Barcelone s’était mis d’accord avec Rabiot avant de venir discuter avec nous. Il faut savoir que la proposition du FC Barcelone était ridicule. Nous, le club, on a été très surpris et étonné par cette proposition très basse. C’était une proposition irrespectueuse pour un joueur du standing de Rabiot. J’insiste, ce n’est pas possible de trouver un accord avec un joueur comme Adrien en 24 heures. Donc il est clair que le Barça avait déjà un accord avec Adrien".

"Il faut préciser qu’à un moment on a trouvé un accord de principe pour prolonger avec le joueur, son représentant et les avocats, mais sans explication ils ont arrêté les négociations d’un coup", a poursuivi le dirigeant. "Je suis persuadé qu’il a trouvé un accord avec un autre club. Quand ils ont arrêté d’un coup les négociations, c’était clair que pour moi Adrien s’est mis d’accord avec un autre club".

"Il m’a dit qu’il ne veut pas continuer au PSG", a conclu Henrique pour répondre à la question d'un possible départ cet hiver.