PSG, Antero Henrique en grand danger ?

Après un mercato hivernal raté, Antero Henrique pourrait vivre ses derniers jours en tant que directeur sportif du PSG.

Le Paris Saint-Germain a encore déçu lors du mercato hivernal. Alors que le club de la capitale souhaitait se renforcer au milieu de terrain, avec dans l'idéal deux joueurs, seul Leandro Paredes a rejoint les rangs du champion de France en titre. Une déception pour Thomas Tuchel qui aurait aimé avoir un autre renfort et qui a demandé le retour dans le groupe d'Adrien Rabiot. Mais c'est surtout Antero Henrique qui est fragilisé après ce mercato hivernal.

Les échecs récurrents lors des derniers mercatos et notamment celui concernant la piste Frenkie De Jong, subtilisé par le FC Barcelone au dernier moment, ou encore la gestion du dossier Adrien Rabiot, et les tensions en interne avec Thomas Tuchel, pourraient avoir raison d'Antero Henrique. En effet, selon les informations de Le Parisien, le directeur sportif portugais vivrait ses derniers mois au Paris Saint-Germain.

Wenger pour prendre la suite ?

Antero Henrique serait conservé jusqu'à la fin de la saison mais serait ensuite remercié par la direction du club. Prendre une décision aussi drastique en cours de saison n'aurait plus aucun impact sur la fin de la saison du PSG. Antero Henrique, qui n’a pas convaincu grand monde au club, pourrait donc prendre la porte en juin et le nom de son successeur serait déjà dans les têtes des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Le nom revenant très souvent serait celui d'Arsène Wenger. L'ancien entraîneur d’Arsenal est toujours sans club après son départ des Gunners, et l’intérêt serait mutuel : il serait particulièrement intéressé par l’idée de travailler avec Thomas Tuchel, et l’Allemand rêverait de l’avoir à côté de lui pour diriger et s’occuper du club. En mauvais terme avec Antero Henrique, l'ancien du Borussia Dortmund verrait d'un bon oeil la possible arrivée du Français.

Néanmoins, Le Parisien précise tout de même, sans aucune surprise, qu'Antero Henrique pourrait coûter très cher au PSG. Les dirigeants du club de la capitale devront toutefois faire un choix entre le directeur sportif portugais ou l'entraîneur allemand puisque la cohabitation entre les deux hommes paraît compliquée à l'avenir.