PSG - Angers : Mbappé, efficacité (presque) retrouvée

Peu en réussite lors de ses derniers matches en club, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets. Et son but a permis aux Parisiens de rebondir.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain fêtait ses médaillés olympiques. Sous les applaudissements du Parc des Princes, les féminines, les handballeurs et les judokas du PSG mais aussi les athlètes paralympiques présentant leur(s) breloque(s).

Après cet hommage, on s’attendait aussi à ce que le public célèbre une nouvelle victoire de son équipe, tant les statistiques d’Angers face au club de la capitale sont faméliques. La formation de Gérald Baticle n’a, en effet, gagné aucun de ses 21 derniers matches contre Paris en Ligue 1 (14 victoires, 7 nuls) et a aussi reçu quelques fessées mémorables. Et notamment la saison passée.

On s’attendait aussi à ce que les attaquants parisiens retrouvent de leur superbe, tant leur efficacité a été balbutiante lors des dernières rencontres. Jusqu'à vendredi soir, Kylian Mbappé était resté muet lors de ses 4 derniers matches de championnat. Sa plus mauvaise série dans l’élite depuis 2018, où il avait enchaîné six rencontres sans but. Autant dire une éternité pour lui.

Le jeu a clairement penché de son côté

Tout cela a fini par arriver mais d’une manière qui a mis en lumière des difficultés dans l’animation offensive. Pourtant sur le front de l’attaque, l’international français a bien tenté de se démultiplier, à gauche, dans l’axe et parfois même à droite en première période mais en étant souvent brouillon dans le dernier geste ou la dernière passe. Comme sur son dribble face à Bernardoni (30e) ou sa remise manquée pour Icardi (4e).

Mais sa seconde période fut toute autre. Plus présent à gauche, le jeu a clairement penché de son côté. Ses rushs ont parfois été brouillons mais à mesure que l’adversaire fatiguait et reculait, ses dribbles furent plus tranchants. A l’heure de jeu, il effaçait quatre angevins avant de donner pour Rafinha, bien repris par Romain Thomas. Huit minutes plus tard, son centre rentrant se transformait en tir et obligeait Bernardoni à se détendre.

Après un corner mal dégagé, ce fut finalement côté droit qu’il se montrait décisif, en centrant parfaitement pour Danilo qui égalisait (1-1, 69e). Sur un nouveau centre de la gauche cette fois, il trouvait Icardi dont la tête fut contrée par une main angevine. Et comme contre la Belgique avec l’équipe de France, Mbappé tirait en force du même côté et donnait l’avantage à Paris. Histoire de reprendre les bonnes habitudes et de sortir sous une ovation que le Parc ne lui avait pas accordée depuis longtemps.