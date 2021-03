PSG - Angel Di Maria savoure sa prolongation jusqu'en 2022

L'Argentin, qui arrivait en fin de contrat au terme de la saison, a paraphé un nouveau bail en faveur du Champion de France. Un vrai soulagement !

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est officiel depuis hier. Angel Di Maria, dont le contrat prenait fin cet été, a lié son futur à celui du PSG. L'international argentin, désormais âgé de 33 ans, a paraphé un nouveau bail d'une saison, plus une en option. Une bonne nouvelle pour les supporters franciliens.

Contrairement à d'anciens cadres du club, tels que Thiago Silva et Edinson Cavani, Angel Di Maria a su convaincre ses dirigeants que composer l'avenir avec lui n'était guère un problème. Bien au contraire, même, puisque le gaucher fait partie des meilleurs éléments du PSG depuis son arrivée au club en 2015.

"J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi"

Très attaché au club et à la capitale française, le principal intéressé, qui n'a jamais caché son désir de prolonger, s'est félicité d'être parvenu à un accord avec sa direction. "Tout d'abord, je suis très heureux ! J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi. Mes filles adorent Paris, leur école, leurs amis. Mon souhait était donc de continuer ici parce que je me sens très bien dans ce club, cette ville", a ainsi confié l'Argentin sur le site officiel du Champion de France.

"Si j'ai renouvelé mon contrat, c'est aussi parce que le club est content de moi, et également car l’entraîneur est heureux. J’espère avoir la chance de pouvoir rester dans l'histoire du club", a ensuite ajouté Angel Di Maria, toujours en quête d'une victoire finale en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

Individuellement, le numéro 11 a de bons atouts pour marquer l'histoire du club. En Ligue 1, il a délivré plus de passes décisives que n’importe quel autre joueur lors des cinq dernières années (46). Dans l’histoire du club, il n’y a que Safet Susic qui compte plus d’assists. L’international albiceleste est également le huitième meilleur buteur (87 réalisations) de l’histoire des Rouge et Bleu. En poursuivant l'aventure au moins une année supplémentaire, il aura l'occasion de soigner son bilan.