PSG - Angel Di Maria loue l'apport de Keylor Navas

Auteur d'une saison remarquable, l'Argentin estime que Keylor Navas, arrivé l'été dernier en provenance du Real, a changé bien des choses au PSG.

Auteur d'une saison impressionnante au , Angel Di Maria s'est spécialisé dans la distribution de caviars destinés à ses partenaires. Capable de les mettre dans les meilleures conditions grâce à la justesse et la précision de sa patte gauche, l'Argentin, ancien du et de , a déjà délivré pas moins de 14 passes décisives après 26 journées de championnat en , et est bien parti pour battre son record personnel (18), datant de 2015-2016.

"En plus de son expérience, il est décisif..."

Si Angel Di Maria est en forme ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a aussi pu compter sur son portier, en la personne de Keylor Navas, lui aussi passé par la Maison Blanche avant de débarquer dans la capitale française, lors du dernier mercato estival. Interrogé par le site officiel du club de la capitale, El Fideo a justement évoqué l’importance du portier costaricain pour le PSG, autant grâce à son expérience du très haut niveau que grâce à son aspect décisif.

"Il apporte son expérience à tout le groupe. Humainement, il est vraiment incroyable et il permet au groupe de rester uni, que tout le monde tire dans le même sens. Et c’est ce que nous faisons. En plus de son expérience, il est décisif... Je pense que tout cela est aussi une motivation pour les joueurs, car vous savez que derrière, il y a un gardien de but qui peut vous sauver à tout moment", a estimé Angel Di Maria, conquis par les prestations du gardien.