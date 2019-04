PSG, Angel Di Maria : "J'ai en mission de gagner la Ligue des champions ici"

Dans un entretien accordé au CFC, Angel Di Maria a clamé sa fidélité au Paris Saint-Germain et répété son objectif de remporter la C1.

Angel Di Maria est revenu sur son aventure au dans un entretien accordé au Canal Football Club. Le milieu offensif argentin y a notamment clamé ses ambitions et sa fidélité.

"Si j'ai renouvelé c'est parce que je voulais rester ici, que j'ai en mission de gagner la ici. Cette année j'étais libre, je pouvais partir où je voulais, j'ai eu d'autres propositions, j'aurai pu rejoindre d'autres clubs eux aussi très importants mais dans peu de temps on atteindra cet objectif", a-t-il lâché, revenant également sur l'élimination du club de la capitale contre .

"Je dirais qu'on a été une équipe différente. On a fait un match énorme à l'extérieur, on a mis la pression, le caractère, on a montré qu'on était très fort et on n'a pas donné la moindre chance à l'équipe adverse. Parfois le stress de savoir que ça fait des années que le club veut passer les huitièmes des finale et qu'il n'y arrive pas... Si je suis toujours en Europe et que je ne suis pas retourné en c'est parce que je veux gagner la Ligue des champions. J'ai réussi à gagner la Decima après de nombreuses années, ça a été une satisfaction incroyable, et gagner la première ici serait aussi incroyable pour moi".

Le numéro 11 du PSG est aussi revenu sur son rôle dans l'équipe parisienne, et notamment son costume de passeur. "Oui, je crois que quand la saison commence c'est la 1ère chose à laquelle je pense, ce que j'essaie de faire. J'adore faire une passe décisive, ça me rend heureux Plus que de marquer ? Oui. Quand Neymar, Mbappé et Cavani sont là, mon rôle c'est de les aider, défendre un peu plus, faire en sorte qu'ils puissent être mis en avant et comme je le dis toujours, moi ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup (marquer), ce que je veux c'est gagner, remporter des titres. Donc je crois qu'avec la blessure de Ney, j'ai commencé à jouer un peu plus devant, j'ai plus de possibilités de marquer", a-t-il reconnu.

L'article continue ci-dessous

Il a aussi été question de la comparaison entre Thomas Tuchel et son prédécesseur Unai Emery. "Ce sont 2 personnes complètement différentes. Tuchel est très proche de ses joueurs, il aime bien plaisanter avec nous, il est toujours en train de rire et je crois que c'est très important pour l'équipe. J'ai eu beaucoup d'entraineurs et je crois que ceux qui se ressemblent le plus sont Ancelotti et lui. Ils sont tous les 2 proches des joueurs et ils nous donnent tout, c'est important. Oui c'est beaucoup mieux, l'entrainement est très détendu, on sait quand il faut s'entrainer, on s'entraine mais quand l'entrainement se termine, on plaisante et on rigole".

Enfin, Angel Di Maria a évoqué son ami et compatriote Giovani Lo Celso, qui brille cette saison en prêt au : "Je l'ai connu quand j'étais à Rosario, son père est ami avec mon père. Il est venu chez moi, il voulait faire une photo avec moi. J'ai vu que c'était quelqu'un de bien, de posé, et quand il est arrivé ici j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe bien pour lui, on a une belle relation. Parfois quand on change d'entraineur ça fait un peu peur. On se dit qu'on sera peut-être laissé de côté, ce n'est pas facile. Cette décision a été positive pour lui, il voulait jouer, être titulaire. Je serais ravi qu'il revienne mais le plus important c'est qu'il soit heureux".