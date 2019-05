PSG - Andreas Brehme conseille à Julian Draxler de partir en Angleterre ou en Italie

L'international allemand ne parvient pas à s'imposer en France, et son compatriote Andreas Brehme pense qu'il devrait relever un nouveau challenge.

Julian Draxler a expérimenté un "joyeux bazar" au selon Andreas Brehme, qui conseille à son compatriote d'envisager un départ vers la ou la cet été. A seulement 25 ans, l'international allemand a encore le temps de faire parler son potentiel, ce qu'il ne semble pas être totalement parvenu à faire pour l'instant.

Julian Draxler est arrivé en ans il y a deux ans et demi, lui qui s'est engagé avec le PSG en janvier 2017. Il compte également 49 capes avec la Mannschaft. "C'est logique de parler d'un joyeux bazar, estime Andreas Brehme, unique buteur de la finale du Mondial 1990, dans Le Parisien. Julian [Draxler] est un joueur talentueux, mais il n'a jamais totalement exploité son potentiel. Il manque de caractère pour répondre aux attentes du plus haut niveau."

"A Paris, il y avait l'opportunité pour lui cette saison de saisir sa chance et de prouver sa valeur pendant la longue période d'indisponibilité de Neymar et Edinson Cavani, mais il a été trop décevant, particulièrement dans les grands matches en . Il pourrait faire beaucoup mieux."

Questionné sur le domaine dans lequel le N°23 du PSG a le plus déçu, il répond : "Dans la finition. En Ligue des champions, il a eu de nombreuses opportunités de marquer, mais il manque de composition dans les moments décisifs et j'ai l'impression que cela a compliqué les choses. Il manque d'une certaine simplicité dans son jeu."

Draxler a fait plus de 100 apparitions avec le PSG, marquant 20 buts en remportant de nombreux trophées. Il fait face à une rude concurrence, pour une place dans le secteur offensif de Thomas Tuchel. En gardant cela à l'esprit, Brehme pense qu'une nouvelle chance doit lui être donnée la saison prochaine, et pourquoi pas en ou en . Selon L'Equipe, l'Allemand ne serait pas retenu par les dirigeants parisiens en cas d'offre jugée suffisante lors de l'intersaison.

"Est-ce qu'il devrait rester au PSG ? Pour faire quoi ? Il ne peut pas gagner à cause de l'énorme concurrence et s'il est encore ambitieux, c'est mieux de partir. Il devrait essayer de relancer sa carrière dans un club en Angleterre ou en Italie, comme l'Inter ou la Roma par exemple. Dans tous les cas, je ne le vois pas revenir en ." Draxler a été formé dans l'académie réputée de , avant de passer par Wolfsburg et de rejoindre les champions de .