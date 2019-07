PSG, Ander Herrera : "Je suis un joueur d'équipe"

La dernière recrue du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, s’est confiée sur sa nouvelle aventure et ses objectifs avec le club parisien.

Le Paris Saint-Germain a repris l’entraînement ce lundi avec la plupart de son effectif dont Kylian Mbappé. Parmi eux, la nouvelle recrue parisienne, Ander Herrera, était également présente. Pour l'AFP, il a d'ailleurs tenu à justifier son choix de rejoindre le PSG. “Quand vous quittez un grand club comme , les seuls endroits où vous pouvez aller sont ceux comme Paris. (…) Avoir l'opportunité d'être au PSG, ce n'est pas donné à tout le monde donc je me sens très chanceux", a-t-il déclaré dans un entretien à l’AFP.

Arrivé libre dans la capitale parisienne, l’Espagnol a paraphé un bail de cinq saisons et a admis s’être très vite entendu avec Leonardo, le directeur sportif du club. "J'ai parlé avec lui. Je pense que nous partageons la même vision du football, des objectifs, et de ce que ce club doit être. Il sait ce que je peux apporter. Je suis un joueur d'équipe, qui donne toujours tout pour le club et ses coéquipiers", a expliqué l’ex-milieu de terrain des Red Devils.

Ander Herrera : « Nous avons des joueurs incroyables ! »

Ander Herrera s’est également exprimé sur ses nouveaux coéquipiers, avec qui il espère gagner de nombreux titres, dont la C1. "Je veux apprendre à leur côté, que ce soit Thiago Silva, Marquinhos, et bien sûr Neymar, et Kylian Mbappé. J'ai déjà joué avec Angel Di Maria, je connais ses qualités. Il y a aussi Marco Verratti, l'un de mes joueurs préférés... Nous avons des joueurs incroyables ! Je serai aussi là pour les aider à s'améliorer, et faire d'eux de meilleurs joueurs."

Mais le joueur de 29 ans a avant tout été recruté pour combler le manque dans l'entre-jeu parisien. Véritable couteau suisse au milieu de terrain, un profil comme le sien était demandé par Thomas Tuchel depuis la saison dernière. "Je ne dirais pas que je suis la solution. Je ne suis qu'une part de l'équipe qui va aider, qu'importe la manière dont l'entraîneur voudra m'utiliser. J'ai joué à plusieurs postes à Manchester: milieu offensif, relayeur, sentinelle, et même défenseur sous Mourinho ! Je peux aider à la récupération, être le premier joueur à défendre quand l'équipe a besoin de réagir et de presser."