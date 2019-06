PSG, Alves sur le départ ?

En fin de contrat au 30 juin, Dani Alves devrait quitter le Paris Saint-Germain, selon les informations de RMC.

Deux ans après son arrivée dans la capitale, Dani Alves devrait quitter le cet été. Selon les informations de RMC, le capitaine du ne devrait pas rempiler avec le club de la capitale, alors que son contrat expire le 30 juin prochain.

Le média français indique qu'il s'agit de la tendance actuelle pour l'avenir à court terme du Brésilien, âgé de 36 ans. Ce dernier a exprimé à plusieurs reprises son désir de prendre son temps, indiquant également ne pas avoir trouvé de terrain d'entente avec sa direction concernant les conditions d'un nouveau contrat, et confirmant sa volonté de ne pas s'engager avant la fin de la Copa America, au plus tard le 7 juillet si le Brésil atteint la finale de la compétition. Plus précisément, le club de la capitale proposerait une année supplémentaire au joueur, qui en souhaiterait deux.

Dans le même temps, Alves a une nouvelle rappelé sa position. "Je suis comme un bon vin, le temps passe et je m'améliore", a-t-il indiqué d'emblée au quotidien sportif catalan SPORT, auquel il a accordé un long entretien ce dimanche . "Maintenant, je suis concentré sur la Seleçao, pour pouvoir faire une bonne Copa America et ensuite, je peux décider de mon avenir, si je reste ou si je pars", dit-il. "Pour le moment, je ne sais pas ce qui va se passer. Mon avenir dépendra de la proposition qui me sera faite (...) Je suis passionné par les gens du PSG, ceux qui se soucient du club et qui en font partie. Cependant, nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés et nous avons besoin d'une équipe qui sache vraiment comment se battre pour obtenir avec ce à quoi nous aspirons ".

L'article continue ci-dessous

Alternant coups d'éclat et prestations plus poussives, l'ancien joueur du Barça était parvenu à revenir sur les pelouses après une grave blessure au printemps 2018.

Pour rappel, Dani Alves est arrivé à Paris à l'été 2017, juste avant le transfert retentissant de son compatriote et ami Neymar, et celui, tout aussi impactant, de Kylian Mbappé. La relation d'amitié entre le défenseur latéral droit et Neymar, tête d'affiche du club, peut également entrer en ligne de compte. Leonardo a du pain sur la planche.