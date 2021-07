PSG, Alphonse Areola retourne en Premier League

Avec pléthore de gardiens depuis l’arrivée de Donnarumma, le PSG a réussi à trouver un point de chute à Areola du côté de West Ham.

Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Alphonse Areola et bien d’autres. Au PSG, le poste de gardien de but est fourni, peut-être même un peu trop. Alors que la question du titulaire se pose entre Navas et Donnarumma, difficile pour Rico et Areola d’espérer quelque chose dans les buts parisiens.

Il fallat donc trouver une porte de sortie. Pour l’Espagnol, les prétendants sont bien là (Lille, Besiktas) mais rien n’a encore été décidé. Tout l’inverse d’Areola qui va découvrir un nouveau club d’après L’Equipe.

Après des semaines de négociations, les vice-champions de France et West Ham sont enfin parvenus à un accord. Si le PSG a, un temps, espéré et voulu un transfert sec du gardien sous contrat jusqu’en juin 2023, le club de la capitale a finalement accepté un prêt avec option d’achat.

Prêté la saison dernière à Fulham, le gardien international français avait plutôt bien réussi son expérience anglaise malgré la relégation du club londonien en Championship.

De retour dans son club formateur, Areola savait qu’il n’avait plus vraiment d’avenir au PSG avec qui il a été champion de France et avait rapidement fait comprendre aux dirigeants parisiens son désir de retrouver la Premier League et Londres.

A 28 ans, Alphonse Areola s’offre un nouveau challenge et va découvrir un 7eme club dans sa carrière après le PSG, Lens, Bastia, Villarreal, le Real Madrid et Fulham. A West Ham, il aura pour mission de déloger Lukasz Fabianski qui, malgré ses 38 ans, a réalisé une belle saison dernière avec les Hammers.