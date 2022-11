PSG : Al-Khelaifi au cœur d'un nouveau scandale

Les problèmes n’en finissent pas pour Nasser al-Khelaïfi. Une ancienne assistante du président du PSG a saisi les prud'hommes.

Le patron du club francilien devra se démener sur tous les fronts durant les prochains mois. Les affaires sont de plus en plus nombreuses pour le Qatari. Une ancienne assistante de Nasser al-Khelaïfi a saisi le conseil des prud’hommes pour «licenciement sans cause réelle ou sérieuse».

Al-Khelaifi doit gérer un nouveau problème

Cette personne s’est exprimée sur les colonnes du Parisien sur ce qu’elle avait vécu aux côtés du puissant président du Paris Saint-Germain. « J'étais son ombre, sa nounou, sa sœur... C'était 24 heures/24, 7 jours/7... J'étais un soldat, toujours en première ligne, raconte cette femme. Ces dix années m'ont semblé n'avoir même pas duré un an tellement c'était intense... Ça m'arrivait de laisser ma fille pleurer pour répondre à un appel ou un mail urgent. Il était impensable que mon téléphone soit coupé. La pression était énorme. Je n'avais pas le droit à l'erreur. »

Ex-employée de beIN Sports, la plaignante affirme avoir supporté une charge de travail équivalente à celle de trois personnes. Une source proche de la chaine sportive a démenti ces accusations au micro de RMC Sport.

« Il s'agit clairement d'une tentative de chantage, a confié cette source. L'employée se présente comme une confidente de Nasser Al-Khelaïfi, au cœur du PSG, alors qu'elle était l'assistante d'autres personnes. »