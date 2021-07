PSG - Achraf Hakimi : "Les sensations sont bonnes"

Resté une semaine à l’écart du groupe, Achraf Hakimi va bien mieux, lui qui a fêté son retour par un but décisif, samedi soir, face à Orléans (1-0).

À peine arrivé en provenance de l'Inter Milan, Achraf Hakimi avait été contraint de mettre sur pause son début d'aventure au Paris Saint-Germain. Testé positif au coronavirus, tout comme le jeune Edouard Michut, le latéral droit marocain avait déclaré forfait pour le match amical contre Augsbourg (2-1), le 21 juillet dernier.

Deuxième match et premier but pour Hakimi

Directement placé à l'isolement par le club parisien et resté toute une semaine à l’écart du groupe, Achraf Hakimi va mieux, beaucoup mieux, lui qui a fêté son retour par un but décisif, samedi soir, face à Orléans (1-0) en match amical. Le Marocain a délivré le PSG après seulement quinze minutes passées sur la pelouse. Prometteur.



OFFICIEL - Ole Gunnar Solskjaer prolonge de trois ans à Manchester United​

Heureux d'avoir marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, l'ancien de l'Inter Milan est satisfait de son intégration, comme il l'a confié à BeIN Sports après la rencontre. "Je suis heureux de revenir jouer, d'avoir passé cette période Covid. Et petit à petit je retrouve du rythme, et j’apprends à connaître mes coéquipiers. Donc je suis content, de la victoire et d'avoir pu aider l'équipe. Je me sens bien. J'ai été très bien accueilli et je suis content d’être ici", a ainsi confié Achraf Hakimi.



Mardi soir, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Séville en match amical, avant d'aller défier Lille, le 1er août prochain, lors du Trophée des Champions. Le latéral droit a déjà coché le second rendez-vous dans son calendrier, souhaitant vivement remporter, déjà, le premier titre de son aventure dans la capitale française.

"Le Trophée des Champions ? On se prépare, et on accélère le rythme. Les sensations sont bonnes. Je pense qu'on a encore une bonne semaine pour se préparer pour le premier match officiel. En plus de ça, un titre est en jeu et je pense qu'on va être préparés et prêts pour la compétition", a-t-il assuré pour PSG.tv. La force tranquille !