En discussions depuis plusieurs jours pour une séparation à l'amiable, l'Argentin et Paris sont parvenus à un accord. Le club de la capitale peut désormais annoncer la venue de Christophe Galtier.

Le séjour de Mauricio Pochettino à Paris est terminé. Depuis plusieurs jours, lui et ses avocats avaient entamé des discussions avec le PSG pour trouver un accord à l'amiable en vue d'une séparation, alors que l'Argentin était sous contrat jusqu'en juin 2023. Selon les informations de RMC Sports que nous sommes en mesure de confirmer, c'est désormais chose faite.

Paris va débourser une somme d'environ 15 millions d'euros, afin d'indemniser l'ex-capitaine du PSG et son staff composé de Miguel d'Agostino, Jesus Pérez, Sebastian Pochettino et Toni Jimenez (leur salaire est d'environ 400 000 euros annuel).

Pochettino s’en va par la petite porte

Lors de ses dernières sorties médiatiques en fin de saison et après, l’ancien manager de Tottenham avait donné le sentiment de vouloir continuer à son poste mais ne se faisait pas beaucoup d’illusions en privé quant à son futur. Il se savait sérieusement menacé, surtout depuis l’élimination essuyée en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Pochettino ne sera finalement resté que 505 jours à la tête de l’équipe (dimanche). Il faut remonter à 1999 et à Artur Jorge pour retrouver la trace d’un coach débarqué encore plus vite par les Franciliens (156 jours).

"Poche" quitte donc Paris sur un bilan relativement moyen. Outre le titre de cette année, il a remporté le Trophée des Champions et la Coupe de France 2021. Et malgré une demi-finale de Ligue des champions l'an passé, son bilan dans cette compétition aura sérieusement été entaché par son élimination en huitième de finale au stade Santiago-Bernabeu.

Galtier en attente de l'officialisation

Au-delà des résultats, il a aussi manqué de donner une identité de jeu à son équipe et peu de joueurs ont vraiment explosé sous sa direction, si on excepte la saison XXL que vient de faire Mbappé. Exit Pochettino, c'est désormais un jeu de domino qui va se mettre en place du côté du PSG. Et la prochaine étape devrait être l'annonce de l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien.

Comme révélé par Goal, les dirigeants franciliens ont trouvé un accord avec leurs homologues niçois pour racheter les deux dernières années de contrat de l'ancien Lillois. De son côté, ce dernier s'est entendu avec Paris sur la base d'une contrat de deux saisons plus une autre en option.

A Paris, Galtier va retrouver Luis Campos, à l'origine de sa venue, et avec lequel il a travaillé au Losc avant d'être champion de France. Les deux hommes se connaissent parfaitement et travaillent ensemble sur le projet parisien depuis plusieurs semaines.

L'arrivée du nouveau coach devrait accélérer le dossier mercato dans le sens des arrivées. Paris, par l'intermédiaire de Luis Campos, travaille sur plusieurs dossiers : le défenseur intériste Milan Skriniar mais aussi les milieux de terrain portugais Renato Sanches et Vitinha.

Les Parisiens, eux, reviendront le 4 juillet pour la reprise de l'entraînement. Et il sera certainement temps de d'indiquer aux indésirables la porte de sortie.