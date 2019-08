PSG - Abdou Diallo : "Kylian Mbappé est devenu un vrai tueur"

L'ancien Monégasque a retrouvé Kylian Mbappé au PSG. Il a parlé de l'évolution de son partenaire en conférence de presse.

Abdou Diallo (23 ans) et Kylian Mbappé (20 ans) ont la particularité d'avoir démarré en professionnel dans le même club : l'AS . Et les deux hommes se retrouvent aujourd'hui au .

En conférence de presse après Thomas Tuchel ce samedi, Abdou Diallo, arrivé en provenance de Dortmund, a donné son point de vue sur l'évolution de l'attaquant parisien depuis leur aventure commune sur le Rocher.

"Il a grandi, il a pris quelques kilos (rires). Mais sinon c'st vraiment le même. Il a pris en maturité, il est égal à lui-même", a expliqué le défenseur.

"Dans le jeu, c'est devenu un vrai tueur, a-t-il ajouté. Il n'avait pas cette qualité de finition. Là, on sent que c'est très précis et tranchant."

Mbappé n'a pas perdu de temps pour marquer son premier but en cette saison.

Contre Nîmes la semaine dernière, l'international Français a été l'auteur de la seconde réalisation parisienne avant de signer une passe décisive pour Angel Di Maria. Des débuts réussis, dans la lignée de la saison passée.

Benjamin Quarez, à Saint-Germain-en-Laye.