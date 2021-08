PSG : à Brest, sans Messi et Neymar mais avec Verratti, Donnarumma, Marquinhos et Di Maria

Après quatorze jours d'entraînement, seulement, quatre des sept derniers arrivants seront du déplacement en Bretagne ce vendredi.

Moins d'une semaine après le match contre Strasbourg, Pochettino est resté aussi mystérieux sur le retour des finalistes de la Copa America et de l'Euro dans le groupe pour le match de vendredi face à Brest.

Interrogé sur Messi, Donnarumma et les autres derniers arrivants, le technicien argentin a ressorti cette même phrase à l'envie. "On est en train d'analyser...". Avant de préciser quelque peu ses critères de sélection.

"On prend en compte les critères physiques, footballistiques. On analyse encore et tout ce qui compose la dynamique d’un groupe."

Pourront-ils démarrer ?

Mais plusieurs indices laissent penser que certains d'entre eux feront partie du groupe pour le déplacement en Bretagne. La semaine passée pour la réception de Strasbourg, Pochettino avait emmené trois gardiens contre le RCSA et la blessure de Rico laisse penser que Donnarumma fera son premier voyage avec Paris.

Présents dans les deux premiers groupes de la saison, Edouard Michut et Xavi Simons n'étaient pas présents à l'entraînement de veille de match et s'entraînent depuis jeudi avec les U19. Touché par la Covid-19, Gueye devrait faire son retour dans le groupe tout comme Marco Verratti et Angel Di Maria. En défense et après moins de 14 jours d'entraînement, Paris devrait pouvoir compter sur la présence de Marquinhos. Reste à savoir s'ils pourront démarrer la rencontre.

Kurzawa et Rico aussi à l'infirmerie.

Quid de Messi et Neymar ? Selon Le Parisien, les deux anciens Barcelonais devraient rester à Paris avec Leandro Paredes. Tous les trois étaient pourtant bien présents ce jeudi matin à l'entraînement collectif. Du côté de l'infirmerie, Sergio Ramos et Colin Dagba continuent leur reprise progressive de l’entraînement, la reprise de la compétition est envisagée après la trêve internationale. Juan Bernat a repris l'entraînement collectif avec le groupe et effectue par moments des sessions individuelles adaptées. Alexandre Letellier continue les soins pour sa lésion aux adducteurs. Et Teddy Alloh continue la course après ses douleurs à la hanche. Quid de Sergio Rico et Layvin Kurzawa ? Le premier est en soins pour un lumbago et le second soigne encore une cheville douloureuse. À moins que les deux ne soient tout simplement sur le départ.