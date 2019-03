PSG 3-1 OM, Thomas Tuchel : "L’équipe prouve qu’elle peut avoir une réaction de champions"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse après le succès de ses hommes dans le Clasico.

Un pas vers le pardon de l’élimination des huitièmes de finale ?

"Ce n’est pas à nous de dire pardon. À mon avis je peux simplement le répéter, c'était un accident. Tout le monde peut ressentir que cette équipe est unie et a un maillot spécial. Ce n’est pas nécessaire de dire pardon. L’équipe montre chaque jour qu’elle est compétitive, qu’elle a faim de victoires. La victoire est méritée aujourd’hui dans un match spécial. Nous avons plusieurs absents comme Neymar, Cavani et Draxler, nous perdons Alves et Meunier mais nous ne perdons pas la qualité. l’équipe prouve qu’elle peut avoir une réaction de champions. Nous sommes ensemble avec l’équipe, le staff et les supporters. Chaque match, nous avons tout donné cette saison."

Des nouvelles justement de Dani Alves et de Thomas Meunier ?

"On doit attendre le diagnostique médical."

Vous avez répondu ce soir sur le plan du caractère ?

"Je dis beaucoup de choses. Je connais mon équipe mais en même temps, si tu perds un grand match, tu dois accepter que tout le monde parle après. On doit accepter et on doit fermer la bouche. On doit rester calme, je veux défendre mon équipe car j’ai des garçons incroyables."

Un mot sur Angel Di Maria, auteur d'une prestation pleine ce soir ?

"Un match exceptionnel, il a beaucoup de responsabilités. Avec lui et Kylian, on a deux joueurs qui ont de la confiance. Il a été décisif et je suis heureux car c’est mérité pour lui."

Kylian Mbappé n’a pas laissé Di Maria tirer le penalty à la fin pour s’offrir un triplé. Regrettez-vous ce choix ?

"C’est entre les deux, ils sont dans la salle de contrôle antidopage, ils ont du temps pour discuter (rires)."

Comment trouvez-vous l’ambiance depuis dix jours au sein du groupe ?

"Quand j’ai vu l’entraînement après Manchester, c’était extraordinaire. Être ensemble sur le terrain avec une ambiance retrouvée et de nouveaux sourires, nous avons préparé ce Clasico avec beaucoup de calme. Les joueurs ont gagné avec un état d’esprit nécessaire."

Redoutez-vous un manque de motivation au retour de la trêve internationale ?

"C’est l’occasion pour nous de répondre présent. Il ne faut jamais lâcher. Je suis confiant sur la mentalité de mon équipe pour gagner encore après la trêve. On a un retrouvé un état d’esprit. On préparera , on va pousser avec mon staff pour continuer. C’est normal dans le sport."