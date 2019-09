PSG 3-0 Real - Thomas Meunier s'invite à la fête

Après un doublé d'Angel Di Maria, Thomas Meunier a inscrit le troisième et dernier but du Paris Saint-Germain face au Real Madrid au Parc des Princes.

On annonçait une soirée de gala au Parc des Princes, elle a été encore plus belle que ce que l'on espérait pour le . Face au , un club 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions dans son histoire, les hommes de Thomas Tuchel ont livré une prestation de haute volée pour s'imposer sur un score large mais mérité : 3-0. Net et sans bavure.

Les latéraux se muent en attaquants pour se mêler à la fête

Après un doublé inscrit en première période par Angel Di Maria, c'est Thomas Meunier, latéral droit, qui s'est invité à la fête pour inscrire le troisième et dernier but des siens sur une offrande de Juan Bernard, latéral gauche.



Sur un contre parfaitement mené, le Belge n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide, après que Thibaut Courtois, son partenaire en sélection nationale, ait été effacé par Juan Bernard d'un piqué inspiré. 3-0 face au Real Madrid, le message que souhaitait faire passer le PSG est passé, qui plus est avec les absences de Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani.