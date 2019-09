PSG 2-0 Real - Marquinhos cède sa place sur blessure

Titularisé au milieu de terrain par Thomas Tuchel, Marquinhos a été contraint de céder sa place à Ander Herrera face au Real Madrid (2-0). Blessé.

Si le livre une copie parfaite face au au Parc des Princes ce mercredi soir (2-0) grâce à un doublé inscrit par un Angel Di Maria en état de grâce, la soirée n'est pas totalement parfaite pour les hommes de Thomas Tuchel.

Marquinhos sort sur blessure, Icardi victime d'un gêne

En effet, au delà du résultat et de la confiance qu'il pourrait apporter pour la suite de la campagne parisienne en Ligue des Champions, le PSG a peut-être perdu l'un de ses meilleurs soldats. Et pour cause, à 25 minutes du terme de la rencontre et à la suite d'un duel, le Brésilien Marquinhos, titularisé au poste de milieu de terrain ce mercredi soir, a été contraint de céder sa place sur blessure, visiblement touché musculairement.



Remplacé par la recrue Ander Herrera, Marquinhos pourrait donc être forfait pour affronter l'Olympique Lyonnais, dimanche soir, pour le compte de la 6ème journée de . Au même titre que l'attaquant Mauro Icardi, remplacé à l'heure de jeu par Eric Maxim Choupo-Moting après avoir ressenti une douleur, et ce alors que le joueur prêté par l' livrait une prestation prometteuse à la pointe de l'attaque.