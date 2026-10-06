La séance d'entraînement du FC Barcelone de ce mardi a apporté une bonne nouvelle, avec le retour de la star néerlandaise Frenkie de Jong aux entraînements collectifs.

Le retour du milieu de terrain néerlandais au sein du groupe constitue une étape importante dans sa guérison de la blessure au genou qui l'a éloigné des terrains au cours des derniers mois.

Le compte officiel du Barça sur Instagram a salué le retour de De Jong en écrivant : « Frenkie est de retour à l'entraînement ! Il reprend les entraînements avec le groupe ! Bon retour, Frenkie de Jong. »









De Jong avait été victime d'une blessure au ligament latéral interne du genou droit lors de la Coupe du monde 2026, et avait choisi d'opter pour un traitement conservateur sans recourir à la chirurgie.

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Le processus de rétablissement a été long et progressif : le joueur a effectué des entraînements individuels lundi dernier, avant que son état ne lui permette de reprendre le travail collectif aujourd'hui.

Le retour de De Jong est une nouvelle particulièrement positive pour l'entraîneur Hansi Flick, mais sa réintégration aux entraînements collectifs ne signifie pas qu'il est désormais prêt à disputer des matches.

Le FC Barcelone souhaite éviter toute prise de risque après une blessure qui a éloigné le joueur des terrains pendant près de quatre mois, et continuera donc de gérer son retour avec prudence.

Le retour de Karim Adeyemi

Karim Adeyemi a également repris les entraînements du FC Barcelone, après avoir terminé sa participation avec la sélection allemande lors de la trêve internationale. Le joueur a été titulaire lors des deux matches de l'Allemagne face aux Pays-Bas et à la Grèce, évoluant à chaque fois sur l'aile droite.

Adeyemi a disputé 80 minutes face aux Pays-Bas et délivré une passe décisive dans une rencontre conclue sur un match nul 1-1, avant de jouer 76 minutes face à la Grèce. Avec le Barça, le joueur a été titulaire lors de trois matches, inscrivant trois buts et en offrant trois autres.