Protestation à la Mourinho ou dérapage raciste ? Le mystère du geste de Hossam Hassan, qui a surpris l’arbitre lors du match contre l’Argentine, reste entier

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a provoqué une vive polémique lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine. En fin de match, il a adressé un geste en forme de « X » à l’arbitre français François Litxer, une réaction qui a focalisé l’attention dans les dernières minutes de la rencontre perdue 3-2 par les Pharaons.

Les Pharaons avaient pourtant mené 2-0 grâce à Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, avant que Cristian Romero puis Lionel Messi n’égalisent. avant qu’Enzo Fernández n’inscrive le but de la victoire à la deuxième minute du temps additionnel, qualifiant ainsi l’Albiceleste pour les quarts de finale.

Le match a été émaillé de vives protestations égyptiennes contre les décisions arbitrales : les Pharaons estimaient avoir subi une faute similaire à celle qui avait entraîné l’annulation d’un de leurs buts précédents lors de l’action menant à l’égalisation de Messi.

La tension a culminé en fin de match : à la 98e minute, l’arbitre a averti un membre du staff égyptien avant que Hassan ne réagisse par ce geste contestataire.

Un geste anti-discrimination

Ce geste est parfois employé pour signaler un incident présumé à caractère raciste, mais l’intention exacte de Hossam Hassan reste à préciser.

Cet arbitre français avait déjà employé ce même geste pour signaler un cas présumé d’insulte raciste lors d’un match entre le Benfica et le Real Madrid la saison passée en Ligue des champions.

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Lors de cette rencontre, disputée le 17 février dernier sous l’arbitrage de Litkser, Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, avait accusé Gianluca Prestiani de l’avoir victime d’une insulte raciste ; le joueur argentin avait par la suite été sanctionné par la Fédération internationale de football (FIFA).

Il y a deux ans, la FIFA a lancé une initiative de lutte contre le racisme, visant à éradiquer toutes les formes de discrimination dans le football, avec une politique de tolérance zéro.

Adoptée à l’unanimité lors du 74e congrès de la FIFA à Bangkok , en Thaïlande, le 17 mai 2024, le geste consistant à croiser les bras (en entrecroisant les mains au niveau des poignets) est devenu une partie officielle du protocole du football lors des compétitions de la FIFA, afin de signaler qu’un joueur a été victime d’une agression raciste.

Ce geste permet aux joueurs, aux membres du staff et aux arbitres de marquer clairement leur opposition au racisme.

Un geste inspiré de Mourinho

Le geste de Hossam Hassan s’inscrit dans une tradition bien connue du football : en 2010, l’entraîneur portugais José Mourinho, alors à la tête de l’Inter Milan face à la Sampdoria, avait déjà croisé les mains pour simuler des « menottes », interprétée comme une insulte à l’égard de l’arbitre et sanctionnée par trois matchs de suspension.

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Après l’avoir reproduit, l’un des joueurs égyptiens sur le banc est intervenu pour désamorcer la tension, puis Ibrahim Hassan, le manager de l’équipe, s’est approché de son frère pour lui demander de baisser les bras.

L’arbitre français a alors engagé un long échange avec les deux frères, tandis qu’Ibrahim Hassan tentait d’apaiser les tensions en lui adressant le signe du « pouce levé », avant que le match ne reprenne son cours.

On ignore pour l’instant si l’arbitre a consigné l’incident dans son rapport ou s’il a pris des mesures supplémentaires à ce sujet.

Après la rencontre, Hossam Hassan a exprimé sa vive colère face aux décisions arbitrales et a déclaré en conférence de presse : « Où est la justice dans le sport ? Où est la justice dans le football ? Je ne vais pas tourner autour du pot : nous avons été victimes d’une injustice flagrante aujourd’hui. »

Il a également révélé que la Fédération égyptienne avait déjà exprimé son opposition à la désignation d’un arbitre français pour diriger la rencontre, avant d’assurer qu’il ne regarderait plus aucun autre match de cette édition de la Coupe du monde.

« C’était ma façon d’exprimer ma position et de défendre mes droits, et je ne regarderai plus aucun match de ce tournoi », a-t-il conclu.