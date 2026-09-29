Les dernières minutes de la confrontation entre la Belgique et la France ont été le théâtre d'un incident retentissant dont le protagoniste fut Kevin De Bruyne, qui s'est accroché avec l'arbitre de la rencontre à cause de l'une des nouvelles règles concernant le retour des joueurs sur le terrain après avoir reçu des soins.

L'équipe de France a décroché une victoire difficile face à son hôte belge sur le score de 1-0, à Bruxelles, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations européenne, grâce à un but à la dernière minute inscrit par Michael Olise dans les ultimes instants, offrant aux Bleus la tête du groupe.

Selon le site français « Foot Mercato », De Bruyne n'a pas accepté l'application de la nouvelle règle qui prévoit que le joueur attende une minute avant d'être autorisé à revenir sur le terrain, après avoir reçu des soins en dehors des lignes.

La décision a provoqué la colère du capitaine de la sélection belge et, d'après ce qu'a rapporté le journal « Het Laatste Nieuws », De Bruyne a adressé des propos injurieux à l'arbitre et l'a également poussé, dans un incident susceptible de susciter davantage de polémique autour du comportement du joueur durant la rencontre.

Cet incident est survenu lors d'une soirée où la sélection belge n'a pas su répondre au but d'Olise, subissant ainsi une défaite douloureuse devant ses supporters, tandis que l'équipe de France poursuivait son départ en fanfare sous la direction de Zinédine Zidane.







