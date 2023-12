Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures prédictions pour Wolverhampton – Chelsea

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures prédictions pour Wolverhampton – Chelsea en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match prévu dimanche 24 décembre à 14 h.

Nos propositions de cotes pour la rencontre Wolverhampton - Chelsea

● Wolverhampton ouvre le score – à 2,15 en pariant sur PMU Sport

● Plus de 2,5 buts – à 1,64 en pariant sur PMU Sport

● Plus de buts en 2e mi-temps - à 1,85 en pariant sur PMU Sport

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes



Match du ventre mou du championnat pour cette 18e journée de Premier League, avant le Boxing Day. Les Wolves de Gary O’Neil accueillent le Chelsea de Mauricio Pochettino au Molineux Stadium. Une rencontre qui pourrait permettre à Wolverhampton de rejoindre les Blues en cas de victoire, avec seulement 3 points séparant les deux équipes.



13e de Premier League, les coéquipiers de Matheux Cunha sont habitués à naviguer dans cette partie du classement sur les dernières années. Et ils ne dérogent pas à la règle cette saison, avec un bilan de 5 victoires, 4 nuls et 8 défaites. Ils ont marqué 21 buts, et en ont encaissé 29, un point faible qui leur coûte cher en championnat. Et avec seulement 2 victoires sur les 8 dernières rencontres, ils devront se remonter les manches pour espérer passer les fêtes avec une avance confortable sur les équipes à la lutte pour le maintien.



Chelsea n’y arrive toujours pas cette saison. Malgré un semblant d’embellie début octobre, les Blues sont retombés dans leurs travers par la suite, avec des résultats en dent de scie : 6 victoires, 4 nuls et 7 défaites, pour 28 buts marqués et 26 encaissés. Ce n’est pourtant pas la qualité qui manque pour la formation de Pochettino, avec des joueurs comme Nicolas Jackson ou Cole Palmer, respectivement auteurs de 7 et 6 buts en championnat. Mais les 3 victoires sur les 9 dernières rencontres en Premier League pourraient jouer des tours aux Blues, qui devront s’imposer face à ce qui ressemble bien à un concurrent direct cette saison.

Wolverhampton à l'initiative

Au Molineux Stadium, les Wolves sont beaucoup plus efficaces qu’en déplacement. En moyenne, ils inscrivent 0,63 but en première mi-temps. Et ils ouvrent le score 1 fois sur 2. Des statistiques à faire pâlir les coéquipiers de Raheem Sterling, qui n’ont ouvert le score qu’à une seule reprise lors de leurs 8 déplacements en Premier League cette saison. Wolverhampton pourra donc compter sur son meilleur buteur, Hee-Chan Hwang, auteur de 8 buts cette saison, pour faire plier Robert Sánchez en premier.

Pari n° 1 : Wolverhampton ouvre le score : 2,15 avec PMU Sport

Bien que les lignes offensives des deux formations ne fassent pas partie des plus prolifiques du championnat, cette rencontre promet des buts. À domicile, 5 rencontres sur les 8 des Wolves se sont terminées par plus de 2,5 buts au total, avec une moyenne de 3 buts pour les deux équipes, et un seul clean sheet pour José Sá. Pour Chelsea, les déplacements sont du même acabit : 5 matches sur 8 avec plus de 2,5 buts, et une moyenne de 3,25 buts au total au terme des 90 minutes, pour seulement 2 clean sheets pour les Blues. Alors, festival à Molineux ?

Pari n° 2 : Plus de 2,5 buts : 1,64 avec PMU Sport