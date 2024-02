Pronostic Nigeria Côte d'Ivoire CAN 11/02/2024 : Match nul en première mi-temps et moins de 2,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nigeria Côte d'Ivoire, la grande finale de la CAN 2024, ce dimanche à 21h

Pronostic Nigeria Côte d’Ivoire : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Nigeria Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire ou nul – à 1,39 en pariant sur Betclic, soit 72 % de chances de voir les Éléphants ne pas perdre au cours des 90 minutes.

de voir les Éléphants ne pas perdre au cours des 90 minutes. Moins de 2,5 buts - à 1,40 en pariant sur Betclic, soit 71 % de chances de voir peu de buts dans cette finale.

de voir peu de buts dans cette finale. Match nul en première mi-temps – 1,85 en pariant sur Betclic, soit 54 % de chances de voir les deux équipes se neutraliser au terme des 45 premières minutes.

Les cotes sont fournies par Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Place à la finale de cette Coupe d’Afrique des Nations, avec un remake d’une rencontre déjà disputée lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Le Nigeria affronte le pays hôte, la Côte d’Ivoire, pour un titre que les deux équipes ont remporté respectivement en 2013 et 2015.

Après une phase de groupes maîtrisée, conclue par deux victoires contre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau, et un match nul 1 but partout contre la Guinée Équatoriale, les Super Eagles se sont défaits du Cameroun 2 buts à 0 en huitièmes, avant de remporter leur quart de finale 1-0 contre l’Angola. Face à l’Afrique du Sud en demi-finale, ils ont vécu une fin de rencontre spectaculaire, pour finalement s’imposer lors de la séance de tirs au but. Toujours invaincus dans cette compétition, ils partent légèrement favoris dans cette finale.

La Côte d’Ivoire n’en finit plus de surprendre dans cette CAN. Après s’être qualifiés en tant que derniers des meilleurs troisièmes dans le Groupe A, et une défaite 4-0 contre la Guinée Équatoriale qui a entraîné la démission de Jean-Louis Gasset, les Éléphants sont venus à bout du Sénégal grâce aux tirs au but en huitièmes de finale. En quart, ils ont obtenu leur qualification en s’imposant par 2-1 au terme de la prolongation, et en demi-finale, ils ont retrouvé leur solidité pour s’imposer 1-0 contre la RD Congo. Dimanche soir, ils seront portés par tout un peuple pour aller chercher un titre inespéré après la fin de la phase de poules.

Les compos probables pour Nigeria Côte d’Ivoire

La composition probable du Nigeria en 3-4-3 :

Nwabali – Ajayi, Troost-Ekong, Bassey – Aina, Iwobi, Onyeka, Sanusi – Simon, Osimhen, Lookman

La composition probable de la Côte d’Ivoire en 4-3-3 :

Y. Fofana - Singo, Ndicka, Odilon, Konan - Seri, Kessié, Fofana - Pépé, Adingra, Haller

Nigeria vs Côte d’Ivoire Pari 1 : Côte d’Ivoire ou nul @ 1,39 avec Betclic

La Côte d’Ivoire semble touchée par la grâce dans cette compétition. Après une phase de groupes très compliquée, où les Éléphants sont passés tout près de quitter leur compétition, ils ont retrouvé des couleurs sous les ordres d’Émerse Faé lors des rencontres à élimination directe, pour se frayer un chemin vers la finale. Les deux formations se sont déjà rencontrées lors de la phase de groupe, pour une victoire du Nigeria, mais la Côte d’Ivoire est une sélection bien différente aujourd’hui. Lors des 4 dernières confrontations entre les deux équipes, le Nigeria en a remporté 2 sur le score de 1-0, et les Éléphants 2 sur les scores de 1 et 2-0. Dimanche soir, la pression devrait faire son apparition au stade Alassane Ouattara, et avec une équipe de la Côte d’Ivoire qui semble imbattable dans cette compétition, un match nul ou une victoire ivoirienne semble probable.

Nigeria vs Côte d’Ivoire Pari 2 : Moins de 2,5 buts @ 2,95 avec Betclic

Les 9 dernières rencontres toutes compétitions confondues du Nigeria se sont conclues par moins de 2,5 buts inscrits entre les deux équipes. Idem du côté de la Côte d’Ivoire, avec 5 des 6 rencontres de cette CAN qui présentent cette caractéristique au terme des 90 minutes. Et entre les deux formations, ce sont tout simplement les 4 dernières confrontations qui ont vu moins de 2,5 buts inscrits. Alors si l’on ajoute à cela la pression d’une finale avec la Côte d’Ivoire jouant devant son public, il paraît peu probable de voir beaucoup de buts dimanche soir.

Nigeria vs Côte d’Ivoire Pari 3 : Match nul à la mi-temps @ 1,85 avec Betclic

Les deux dernières rencontres des Éléphants dans cette CAN ont vu les deux équipes rentrer au vestiaire sur un score de parité. Du côté du Nigeria, ce sont 3 des 6 rencontres disputées dans la compétition qui ont vu un match nul au terme des 45 premières minutes. Et avec seulement 4 buts inscrits en première mi-temps pour les coéquipiers de Victor Osimhen, et un seul pour ceux de Sébastien Haller, il faut s’attendre à voir les deux équipes se neutraliser avant la pause pendant cette finale.

