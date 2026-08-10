Prolongera-t-il au FC Bayern Munich ou non ? Harry Kane aurait définitivement pris sa décision

Le Bayern Munich est, selon un rapport du quotidien anglaisThe Times, sur le point de conclure une prolongation anticipée du contrat de Harry Kane. L’attaquant anglais devrait étendre son bail actuel, qui court jusqu’en 2027, de deux années supplémentaires.

Après le retour de vacances du joueur de 32 ans, les discussions finales devraient ainsi avoir lieu la semaine prochaine. Les deux parties sont déjà largement d’accord sur les points essentiels.

Harry Kane gagnera-t-il davantage au Bayern Munich à l’avenir ?

Une augmentation salariale significative n’est donc pas prévue : Kane, dont le salaire annuel brut est estimé à environ 25 millions d’euros, resterait malgré cela le joueur le mieux payé de l’effectif munichois. Selon les informations actuelles, les prochaines discussions porteront principalement sur la définition d’éventuelles primes.

Kane et sa famille se sentent très bien à Munich. Les spéculations sur un possible retour en Premier League anglaise – par exemple pour battre le record de buts d’Alan Shearer – sont donc sans fondement. Une approche informelle du FC Barcelone n’a pas non plus débouché sur des négociations concrètes, le Bayern Munich étant toujours resté l’interlocuteur privilégié de Kane.

Depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur en 2023, Kane a inscrit 146 buts toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich. Lors de la saison écoulée à elle seule, il a marqué 61 fois en 51 apparitions. Son principal objectif sportif, selon ces informations, est de remporter d’autres titres avec le Bayern Munich dans les années à venir, en particulier la Ligue des champions.

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