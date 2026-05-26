Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Croatie

Pour suivre les rencontres depuis l’étranger, connectez-vous à un serveur croate et regardez les matchs en direct sur la chaîne gratuite HRT 2, accessible via la plateforme numérique officielle HRTi.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Croatie ?

En Croatie, les droits de diffusion officiels et exclusifs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par la chaîne publique nationale HRT (Hrvatska radiotelevizija).

Voici comment suivre la compétition :