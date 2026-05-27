Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Côte d’Ivoire : retrouvez les diffusions en direct, les chaînes de télévision, le calendrier complet, les dates et les horaires des matchs

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Côte d’Ivoire

Pour suivre les retransmissions locales de la campagne ivoirienne depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous à un serveur basé en Côte d’Ivoire et suivez les matchs en direct sur la chaîne publique nationale gratuite RTI.

Qui diffusera la Coupe du monde de la FIFA 2026 à la télévision en Côte d’Ivoire ?

En Côte d’Ivoire, les passionnés de football pourront suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à une combinaison de chaînes de télévision nationales en clair et de services satellitaires panafricains premium.

Voici comment vous pourrez suivre la compétition :

En clair :NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) et la chaîne publique RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) assureront la diffusion des rencontres phares, avec une attention particulière portée au parcours des Éléphants.

Pour qui souhaite suivre l’intégralité des 104 rencontres de cette édition élargie, New World TV (détentrice des droits de diffusion en français pour l’Afrique subsaharienne) et SuperSport (accessible via DStv) proposeront une couverture premium complète, agrémentée d’analyses approfondies avant et après chaque match.

Streaming : les rencontres en clair seront également disponibles en direct sur les plateformes officielles et les applications de NCI et RTI. L’intégralité du tournoi sera quant à elle accessible via l’application DStv Stream pour les abonnés au bouquet satellite premium.