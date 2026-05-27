Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Côte d’Ivoire : retrouvez les diffusions en direct, les chaînes de télévision, le calendrier complet, les dates et les horaires des matchs

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde.
Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Côte d’Ivoire
Pour suivre les retransmissions locales de la campagne ivoirienne depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous à un serveur basé en Côte d’Ivoire et suivez les matchs en direct sur la chaîne publique nationale gratuite RTI.
🌎 Pays
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Autriche
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgique
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
HRTi
🇨🇾 Chypre
Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
Go3 Extra Sports Estonie
🇫🇯 Fidji
FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
ViuTV
🇲🇺 Maurice
Application New World Sport
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvège
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Roumanie
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapour
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne
🇸🇪 Suède
TV4 Suède | TV4 Play
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 États-Unis
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
Qui diffusera la Coupe du monde de la FIFA 2026 à la télévision en Côte d’Ivoire ?
En Côte d’Ivoire, les passionnés de football pourront suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à une combinaison de chaînes de télévision nationales en clair et de services satellitaires panafricains premium.
Voici comment vous pourrez suivre la compétition :
En clair :NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) et la chaîne publique RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) assureront la diffusion des rencontres phares, avec une attention particulière portée au parcours des Éléphants.
Pour qui souhaite suivre l’intégralité des 104 rencontres de cette édition élargie, New World TV (détentrice des droits de diffusion en français pour l’Afrique subsaharienne) et SuperSport (accessible via DStv) proposeront une couverture premium complète, agrémentée d’analyses approfondies avant et après chaque match.
Streaming : les rencontres en clair seront également disponibles en direct sur les plateformes officielles et les applications de NCI et RTI. L’intégralité du tournoi sera quant à elle accessible via l’application DStv Stream pour les abonnés au bouquet satellite premium.