Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Colombie

Pour suivre les rencontres depuis l’étranger, connectez-vous à un serveur colombien afin de regarder en direct les matchs diffusés en clair sur les chaînes nationales Caracol TV et Canal RCN.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Colombie ?

En Colombie, les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les grandes chaînes gratuites et les plateformes de télévision payante premium.

Voici comment suivre la compétition :