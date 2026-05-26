Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Belgique : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre les Diables Rouges durant la Coupe du monde.
Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Belgique
Pour accéder aux diffusions locales depuis l’étranger, connectez-vous simplement à un serveur VPN belge et suivez gratuitement les matchs sur la chaîne néerlandophone VRTou la chaîne francophone RTBF.
🌎 Pays
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Autriche
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgique
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile et Paramount+.
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
HRTi
🇨🇾 Chypre
Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
Go3 Extra Sports Estonie
🇫🇯 Fidji
FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
ViuTV
🇲🇺 Maurice
Application New World Sport
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvège
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Roumanie
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapour
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne
🇸🇪 Suède
TV4 Suède | TV4 Play
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
En Belgique, les droits de diffusion de la Coupe du monde de football 2026 sont partagés entre les deux principaux organismes publics de radiodiffusion du pays : la VRT et la RTBF.
Ce dispositif à deux diffuseurs garantit une couverture intégrale et gratuite dans les deux principales langues du pays.
Voici comment suivre le tournoi selon votre région et votre langue :
📺 Télévision et streaming
Diffuseur
Public cible
VRT
Néerlandophone (Flandre)
RTBF
Francophones (Wallonie)
Comme ces deux groupes sont des chaînes publiques, les fans de football de toute la Belgique pourront suivre l’intégralité du tournoi 2026 en clair, sans avoir à souscrire un abonnement premium.