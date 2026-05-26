Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Belgique : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Belgique

Pour accéder aux diffusions locales depuis l’étranger, connectez-vous simplement à un serveur VPN belge et suivez gratuitement les matchs sur la chaîne néerlandophone VRTou la chaîne francophone RTBF.

En Belgique, les droits de diffusion de la Coupe du monde de football 2026 sont partagés entre les deux principaux organismes publics de radiodiffusion du pays : la VRT et la RTBF.

Ce dispositif à deux diffuseurs garantit une couverture intégrale et gratuite dans les deux principales langues du pays.

Voici comment suivre le tournoi selon votre région et votre langue :

📺 Télévision et streaming

Diffuseur Public cible VRT Néerlandophone (Flandre) RTBF Francophones (Wallonie)

Comme ces deux groupes sont des chaînes publiques, les fans de football de toute la Belgique pourront suivre l’intégralité du tournoi 2026 en clair, sans avoir à souscrire un abonnement premium.