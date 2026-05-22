Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Autriche : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Autriche

Pour suivre les rencontres depuis l’étranger, utilisez un VPN et sélectionnez un serveur autrichien afin d’accéder gratuitement aux retransmissions des matchs sur ORF.





Diffuseurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Autriche

En Autriche, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre deux chaînes en clair : ORF (la chaîne publique) et ServusTV (une chaîne commerciale détenue par Red Bull).

Pour suivre les rencontres depuis l’étranger avec un VPN, il suffira de se connecter à un serveur autrichien afin de regarder gratuitement les matchs sur ORF. Il est également possible de se connecter à un serveur de la zone MENA pour visionner via beIN Sports Connect, bien que cette option nécessite un abonnement payant.









Grâce à un accord de sous-licence, les deux diffuseurs couvriront l’intégralité des 104 matchs de cette édition élargie. Voici comment la couverture est répartie :

Répartition des matchs : les deux diffuseurs proposeront chacun 52 rencontres en direct.

Les affiches majeures : ORF détient les droits exclusifs du match d’ouverture et de la grande finale.

Pour les rencontres de l’équipe d’Autriche , ORF retransmettra le premier et le troisième match de la phase de groupes, tandis que ServusTV diffusera le deuxième match de cette phase ainsi que le match des seizièmes de finale en cas de qualification.

En matière de streaming, une couverture numérique complète et des diffusions en direct seront proposées sur les plateformes respectives, ORF ON et ServusTV On .

Comme ces deux chaînes diffusent en clair, les supporters autrichiens pourront suivre l’intégralité du tournoi de 2026 sans avoir besoin d’un abonnement payant au câble ou à un service de streaming.