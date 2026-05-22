Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre l’Argentine pendant la Coupe du monde.
Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine
Pour regarder les diffusions locales depuis l’étranger à l’aide d’un VPN, connectez-vous à un serveur argentin et suivez gratuitement les matchs de la Coupe du monde en streaming sur TV Pública.
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
TV Pública | Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Autriche
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgique
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
HRTi
🇨🇾 Chypre
Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
Go3 Extra Sports Estonie
🇫🇯 Fidji
FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
ViuTV
🇲🇺 Maurice
Application New World Sport
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes en Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvège
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Roumanie
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapour
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne
🇸🇪 Suède
TV4 Suède | TV4 Play
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
Droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine
En Argentine, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis entre plusieurs chaînes gratuites, chaînes payantes et plateformes de streaming. Cette configuration offre aux supporters plusieurs moyens d’accéder au tournoi.
Voici la liste complète des diffuseurs où vous pourrez regarder la Coupe du monde 2026 en Argentine :
Diffuseur
Type
TV Pública
Gratuité
Telefe
en clair
TyC Sports
Télévision payante
DSports (DirecTV)
Télévision payante
Streaming et options numériques
- Paramount+ / Flow : grâce à un accord récent, l’intégralité de la couverture de DSports, soit 104 matchs, sera aussi diffusée sur Paramount+ pour les abonnés des principaux câblo-opérateurs, dont Flow.
- Disney+ Premium : possède les droits de diffusion en streaming pour l’Amérique du Sud et retransmettra en direct un grand nombre de rencontres, dont celles de l’équipe nationale argentine.
- Enfin, Radio Nacional offrira une couverture audio intégrale et en direct de tous les matchs de l’Argentine, pour ceux qui privilégient la radio.
Que vous optiez pour les diffusions nationales gratuites de l’Albiceleste sur TV Pública ou que vous souhaitiez suivre chaque rencontre via DSports, vous disposerez d’un large éventail d’options pour ne rien manquer de l’action.