Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine

Pour regarder les diffusions locales depuis l’étranger à l’aide d’un VPN, connectez-vous à un serveur argentin et suivez gratuitement les matchs de la Coupe du monde en streaming sur TV Pública.





Droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine

En Argentine, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis entre plusieurs chaînes gratuites, chaînes payantes et plateformes de streaming. Cette configuration offre aux supporters plusieurs moyens d’accéder au tournoi.

Voici la liste complète des diffuseurs où vous pourrez regarder la Coupe du monde 2026 en Argentine :

Diffuseur Type TV Pública Gratuité Telefe en clair TyC Sports Télévision payante DSports (DirecTV) Télévision payante

Streaming et options numériques

Paramount+ / Flow : grâce à un accord récent, l’intégralité de la couverture de DSports, soit 104 matchs, sera aussi diffusée sur Paramount+ pour les abonnés des principaux câblo-opérateurs, dont Flow.

Disney+ Premium : possède les droits de diffusion en streaming pour l’Amérique du Sud et retransmettra en direct un grand nombre de rencontres, dont celles de l’équipe nationale argentine.

Enfin, Radio Nacional offrira une couverture audio intégrale et en direct de tous les matchs de l’Argentine, pour ceux qui privilégient la radio.

Que vous optiez pour les diffusions nationales gratuites de l’Albiceleste sur TV Pública ou que vous souhaitiez suivre chaque rencontre via DSports, vous disposerez d’un large éventail d’options pour ne rien manquer de l’action.