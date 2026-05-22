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Lionel Messi Argentina 2025Getty
Neil Bennett

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Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Argentine
Coupe du monde

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre l’Argentine pendant la Coupe du monde.

Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine

Pour regarder les diffusions locales depuis l’étranger à l’aide d’un VPN, connectez-vous à un serveur argentin et suivez gratuitement les matchs de la Coupe du monde en streaming sur TV Pública.

🌍 Pays/Région

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorre

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentine

TV Pública | Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australie

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Autriche

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgique

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivie

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes en Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go


Droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine

En Argentine, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis entre plusieurs chaînes gratuites, chaînes payantes et plateformes de streaming. Cette configuration offre aux supporters plusieurs moyens d’accéder au tournoi.

Voici la liste complète des diffuseurs où vous pourrez regarder la Coupe du monde 2026 en Argentine :

Diffuseur

Type

TV Pública

Gratuité

Telefe

en clair

TyC Sports

Télévision payante

DSports (DirecTV)

Télévision payante

Streaming et options numériques

  • Paramount+ / Flow : grâce à un accord récent, l’intégralité de la couverture de DSports, soit 104 matchs, sera aussi diffusée sur Paramount+ pour les abonnés des principaux câblo-opérateurs, dont Flow.
  • Disney+ Premium : possède les droits de diffusion en streaming pour l’Amérique du Sud et retransmettra en direct un grand nombre de rencontres, dont celles de l’équipe nationale argentine.
  • Enfin, Radio Nacional offrira une couverture audio intégrale et en direct de tous les matchs de l’Argentine, pour ceux qui privilégient la radio.

Que vous optiez pour les diffusions nationales gratuites de l’Albiceleste sur TV Pública ou que vous souhaitiez suivre chaque rencontre via DSports, vous disposerez d’un large éventail d’options pour ne rien manquer de l’action.