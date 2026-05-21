Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Algérie : diffusions en direct, chaînes, calendrier, dates et horaires des matchs

Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.
Comment mettre en place un VPN ?
1. Abonnez-vous à un service fiable tel qu'ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l'application sur votre appareil.
2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays où est hébergée votre plateforme de streaming préférée.
3. Connectez-vous, puis lancez la diffusion en direct en cliquant sur « Lecture ».
Liste des diffuseurs officiels de la Coupe du monde de football 2026 à travers le monde.
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Autriche
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgique
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
HRTi
🇨🇾 Chypre
Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
Go3 Extra Sports Estonie
🇫🇯 Fidji
FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
ViuTV
🇲🇺 Maurice
Application New World Sport
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvège
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Roumanie
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapour
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suède
TV4 Suède | TV4 Play
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
La campagne de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026
Douze ans après leur parcours inoubliable jusqu’aux huitièmes de finale au Brésil, où ils ont poussé l’Allemagne, future championne du monde, dans ses derniers retranchements en prolongation, les Verts font enfin leur retour sur la plus grande scène du football. Les Fennecs entrent dans une nouvelle ère prometteuse, alliant le leadership de vétérans comme Riyad Mahrez à l’explosion d’une génération jeune, technique et ambitieuse. Pour les supporters algériens passionnés, ce retour en Coupe du monde est bien plus qu’une simple qualification ; il couronne une période de transition majeure destinée à retrouver leur statut de puissance footballistique majeure en Afrique.
Leur parcours vers l’Amérique du Nord a été marqué par une campagne de qualification impressionnante et largement dominatrice. S’assurant leur place haut la main, les Verts ont terminé leur groupe de qualification africain avec huit victoires, un match nul et une seule défaite. Le moteur incontesté de cette série a été l’attaquant de Wolfsburg Mohamed Amoura, dont la forme fulgurante lui a permis d’inscrire pas moins de 10 buts lors des qualifications, faisant de lui le meilleur buteur des préliminaires africains. Sous la houlette du sélectionneur bosniaque Vladimir Petković, qui a pris les rênes début 2024, l’Algérie a traversé les qualifications avec une détermination et une résilience renouvelées.
Sur le plan tactique, Vladimir Petković, fort de son expérience de la Coupe du monde 2018 avec la Suisse, a mis en place un système axé sur la possession et la maîtrise du tempo du match. Conscient des qualités techniques d’Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri et Farès Chaïbi, il privilégie un dispositif qui favorise le contrôle du jeu et prive l’adversaire du ballon. Si cette méthode s’est révélée efficace pour obtenir des résultats, elle sera mise à l’épreuve sur la scène internationale. Le sélectionneur devra veiller à ce que son système, axé sur la possession, génère des percées décisives, tout en évitant de tomber dans un jeu trop lent ou trop pesant face aux défenses tenaces et de classe mondiale que son équipe rencontrera forcément dans son groupe.