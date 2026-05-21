Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Algérie : diffusions en direct, chaînes, calendrier, dates et heures de coup d’envoi

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Liste des diffuseurs officiels de la Coupe du monde de football 2026 à travers le monde.

La campagne de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026

Douze ans après son parcours inoubliable jusqu’aux huitièmes de finale au Brésil, où elle a poussé l’Allemagne, future championne du monde, dans ses derniers retranchements en prolongation, l’Algérie fait enfin son retour sur la plus grande scène du football. Les Fennecs entrent dans une nouvelle ère prometteuse, alliant le leadership de vétérans comme Riyad Mahrez à l’énergie d’une jeune garde technique. Pour les supporters algériens passionnés, ce retour est bien plus qu’une simple qualification ; il couronne une période de transition destinée à retrouver leur statut de puissance continentale.

Leur parcours vers l’Amérique du Nord a été marqué par une campagne de qualification impressionnante et largement dominée. S’assurant leur place haut la main, les Verts ont terminé leur groupe de qualification africain avec huit victoires, un match nul et une seule défaite. Le moteur incontesté de cette série a été l’attaquant de Wolfsburg Mohamed Amoura, dont la forme fulgurante lui a permis d’inscrire pas moins de 10 buts lors des qualifications, faisant de lui le meilleur buteur des préliminaires africains. Sous la houlette du sélectionneur bosniaque Vladimir Petković, qui a pris les rênes début 2024, l’Algérie a traversé les qualifications avec une détermination et une résilience renouvelées.

Sur le plan tactique, Vladimir Petković, fort de son expérience de la Coupe du monde 2018 avec la Suisse, a mis en place un système axé sur la possession et la maîtrise du tempo du match. Conscient des qualités techniques d’Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri et Farès Chaïbi, il privilégie un dispositif qui étouffe l’adversaire en conservant le ballon. Si cette méthode s’est révélée efficace pour obtenir des résultats, elle sera mise à l’épreuve sur la scène internationale. Le sélectionneur devra veiller à ce que sa philosophie de possession se traduise par des percées décisives, tout en évitant de tomber dans un jeu trop lent ou trop pesant face aux défenses tenaces et de classe mondiale que son équipe rencontrera forcément dans son groupe.