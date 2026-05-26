Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Brésil

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Qui diffusera la Coupe du monde de la FIFA 2026 à la télévision au Brésil ?

Au Brésil, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les grandes chaînes de télévision traditionnelles et les plateformes numériques.

Voici comment vous pourrez suivre la compétition :