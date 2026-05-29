Programme TV de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : retrouvez les diffusions en direct, les chaînes, le calendrier complet, les dates et les horaires des matchs

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Écosse

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de l'Écosse lors de la Coupe du monde depuis l'étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur britannique via votre VPN et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs de l'Écosse seront diffusés en clair sur les chaînes nationales BBC (via BBC iPlayer) et STV (via STV Player).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Écosse ?

En Écosse, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les principaux diffuseurs publics du Royaume-Uni, la BBC et ITV, STV détenant la licence de diffusion terrestre locale pour l’Écosse.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

BBC Scotland et STV se partageront la diffusion des rencontres pour assurer une couverture intégrale en clair. Vous pourrez donc suivre les affiches majeures du tournoi, dont tous les matchs très attendus de l’Écosse dans le groupe C face au Brésil, au Maroc et à Haïti, ainsi que la finale de la Coupe du monde, sans aucun abonnement payant.

📱 Diffusion numérique et streaming gratuit

BBC iPlayer et STV Player : pour une couverture numérique complète, chaque chaîne diffusera en direct sa partie du calendrier sur Internet. Les téléspectateurs résidant au Royaume-Uni pourront suivre tous les matchs, revoir les temps forts à la demande et accéder aux analyses d’experts en studio sur mobile, tablette ou TV connectée, le tout gratuitement via les applications BBC iPlayer et STV Player.







