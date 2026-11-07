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Le sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, a rendu un hommage émouvant au défunt attaquant du CD Tenerife Jesus de Miguel en dévoilant sa sélection pour l’équipe nationale vendredi. L’attaquant espagnol de 30 ans est tragiquement décédé le 3 novembre après avoir subi une blessure mortelle à la poitrine lors d’un match de Segunda División plus tôt dans la semaine.

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Le sélectionneur français pleure l’attaquant espagnol

Lors de sa conférence de presse de vendredi, consacrée aux prochaines rencontres de la Ligue des nations de l’UEFA, Zidane a pris le temps d’exprimer sa tristesse après le décès de l’attaquant évoluant en deuxième division espagnole. De Miguel est entré en collision avec le gardien du FC Andorra Jesus Owono en fin de match, le 2 novembre. Il a subi un traumatisme cardiaque contondant et fait un arrêt cardiaque. Malgré une réanimation sur le terrain et son transfert d’urgence à l’hôpital universitaire Nuestra Senora de Candelaria, à Santa Cruz de Tenerife, son état s’est aggravé pendant la nuit.

Une collision tragique suscite un hommage émouvant

Après le décès de l’attaquant le lendemain matin, une autopsie préliminaire a confirmé qu’un traumatisme thoracique accidentel était à l’origine de sa mort. La police et les autorités judiciaires espagnoles ont ouvert une enquête de routine sur ce décès non naturel, d’éventuelles poursuites pour homicide involontaire et les protocoles médicaux en bord de terrain.

S’adressant aux journalistes vendredi, après s’être joint au sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente et au président du Real Madrid Florentino Perez pour rendre hommage au joueur avant ses obsèques à Navahermosa, la ville d’origine de sa famille, Zidane a déclaré : « Je suis attristé par ce qui s’est passé, profondément touché. J’en ai même la chair de poule, parce qu’on ne veut jamais voir une chose pareille sur un terrain de football. »

Présentant ses condoléances aux proches de l’attaquant, le sélectionneur des Bleus a ajouté : « Avant tout, je suis triste pour la famille. J’espère ne plus jamais voir une chose pareille sur un terrain de football de toute ma vie. »

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Le capitaine de retour pour les matches internationaux de novembre

En plus de son hommage à De Miguel, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid a annoncé une liste de 23 joueurs pour la France en vue de la fenêtre internationale de novembre. Le capitaine Kylian Mbappe revient après une période d’absence due à une blessure pour mener le groupe, tandis que l’attaquant Pablo Pagis a été appelé pour la première fois en équipe nationale senior après ses bonnes performances en club.

Zidane comptera sur son capitaine de retour pour guider le groupe lors de ses deux dernières rencontres de l’année civile, avec l’objectif de se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition.

Deux matches décisifs attendent le leader du groupe

La France occupe actuellement la première place du groupe A1 de la Ligue des nations de l’UEFA avec 10 points, alors qu’elle se prépare à se rassembler la semaine prochaine pour ses derniers matches de phase de groupes. Les Bleus se rendront d’abord à Milan pour affronter l’Italie, deuxième, le 12 novembre, dans un choc crucial au sommet du classement. Trois jours plus tard, les hommes de Zidane achèveront leur programme en accueillant la Turquie à Bordeaux le 15 novembre.