« Le FC Bayern compte fermement sur Arijon Ibrahimovic », titrait le recordman d’Allemagne lors de l’annonce de la prolongation de contrat du joueur de 20 ans, le 7 juillet. Le directeur sportif Christoph Freund souriait face à l’objectif sur la photo de presse officielle et s’enthousiasmait : « Désormais, il ne s’agit plus seulement pour lui d’apprendre, il s’agit maintenant de passer à l’attaque, ici, au FC Bayern ! »

Deux mois plus tard, Ibrahimovic peut déjà présenter un match de Bundesliga et un but, il occupe la tête du classement après deux victoires en deux matches, mais non, comme on aurait pu l’attendre, avec le cador de la capitale régionale, mais avec le FC Augsbourg.

« Aujourd’hui ici, demain là-bas, à peine arrivé, il faut déjà que je parte », a sans doute dû se dire le joueur offensif, déjà prêté à plusieurs reprises, comme dans la chanson interprétée par Hannes Wader, lorsque les Rouges ont finalement cessé de compter sur lui. Et ce, après qu’il s’était énormément réjoui « d’avoir la chance de pouvoir jouer pour le plus grand club du monde ».

Il devait être la doublure de l’infatigable titulaire Luis Diaz, mais à la place, le patron du sportif Max Eberl a soudainement déclaré peu avant le deadline day, dans le cadre d’une conférence de presse : « S’il y a quelque chose de concret, qui peut être intéressant pour les deux parties, alors on resterait à nouveau ouverts à cela. »

La question reste toutefois de savoir à quel point Ibrahimovic était réellement ouvert à un départ du recordman d’Allemagne, même si Freund affirmait dans le communiqué du 1er septembre qu’on était « parvenu à un accord avec Arijon selon lequel, pour son développement, il est préférable que nous le prêtions pour une saison supplémentaire ».

Le changement de cap du Bayern avec Ibrahimovic suscite l’irritation

Selon Sport1 , Ibrahimovic aurait été « au maximum irrité », et selon le média, son agent Roman Rummenigge se serait lui aussi senti « heurté » par la sortie d’Eberl, non concertée. De leur côté, il n’y aurait donc apparemment eu aucune raison de changer de cap, d’autant plus qu’il estimait avoir de bonnes chances de disposer de temps de jeu au vu des signaux envoyés.

Le Werder Brême se serait également intéressé à lui, mais c’est Augsbourg qui a obtenu son accord. Le FCA s’est finalement assuré, en plus d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, une option d’achat de huit millions d’euros, Ibrahimovic restant selon Freund « un jeune joueur doté de grandes qualités, et il a besoin de temps de jeu régulier à ce stade. Il l’obtiendra au FC Augsbourg, et nous continuerons à l’accompagner de près sur cette voie ».

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Une manière de dire que « cela ne suffit tout simplement pas encore pour le Bayern » ? Les raisons exactes de ce changement de cap restent floues, mais après plusieurs grosses occasions manquées pendant la préparation, Ibrahimovic a au moins fait l’objet de critiques récurrentes dans la base des supporters. Entre autres, on lui a contesté la classe nécessaire pour les grands matches.

Le début dans la ville des Fugger n’aurait toutefois pas pu mieux se passer pour Ibrahimovic : sous les ordres de l’entraîneur Manuel Baum, il était directement titulaire lors de son premier match et a même apporté un but à la victoire 4-1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Au moins pour le moment, le départ précipité de la Säbener Straße a finalement eu un effet positif pour Ibrahimovic.