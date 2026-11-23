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Le syndicat des joueurs FIFPRO a de nouveau vivement critiqué les dirigeants du Bayern Munich pour leur gestion du cas Jamal Musiala. Le directeur général Jan-Christian Dreesen ne comprend pas cette réaction.

Discuter « publiquement de l’état de santé » de l’international et remettre en question son salaire alors qu’il se remet « témoigne d’un profond manque d’humanité et de sensibilité », a déclaré lundi le président de FIFPRO, Sergio Marchi, dans un communiqué cité par « Absolut Bayern ».

Musiala mérite « le soutien de son club et la certitude que son contrat sera respecté », a poursuivi Marchi, qui a condamné « avec la plus grande fermeté » les propos des dirigeants du Bayern.

Marchi a également pris la défense du joueur de 23 ans concernant une éventuelle réduction de salaire : « J’exprime toute ma solidarité à Jamal. Le Bayern doit le soutenir tout au long de sa convalescence et respecter sans condition le contrat signé. »

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Le dirigeant a cité un exemple sud-américain : « En Argentine, la convention collective des footballeurs professionnels protège le salaire convenu jusqu’à l’autorisation médicale de rejouer lorsqu’une blessure ou une maladie indépendante de la volonté du joueur l’empêche de jouer, même si le contrat est déjà arrivé à échéance. »

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Il est donc regrettable « d’entendre des dirigeants d’un club de la stature du Bayern se demander s’ils vont honorer un contrat encore en vigueur. C’est un recul pour le football. »

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Pourquoi le Bayern Munich est surpris par la FIFPRO

Le directeur général Jan-Christian Dreesen n’a pas compris les vives attaques de la FIFPRO. « Le cas de Jamal préoccupe naturellement les supporters, parce que chacun de nos joueurs est l’un des nôtres. Et oui, c’est vrai ! Jamal est l’un des nôtres ! C’est précisément pour cela que nous nous occupons de lui. Il était donc évident qu’il y aurait des réactions », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec tz/Münchner Merkur et Bild : « Mais, pour être honnête, la réaction de la FIFPro m’a simplement étonné. Cette association de joueurs n’est d’ailleurs pas représentée en Allemagne… »

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Le membre du directoire chargé des sports, Max Eberl, et l’entraîneur Vincent Kompany « croient en Jamal, ils sont convaincus qu’il peut retrouver son niveau d’autrefois, et c’est ce que nous espérons tous », a poursuivi Dreesen : « Et bien sûr, il s’agit aussi de l’être humain. Nous souhaitons tous qu’il redevienne le joueur qu’il était sur le terrain ! »

Musiala, qui souffre d’un trouble neurologique fonctionnel accompagné d’absences, fait l’objet de vifs débats au sein du club le plus titré d’Allemagne. L’ancien président du directoire Karl-Heinz Rummenigge avait attisé la controverse après le match contre Cologne (1-1), lorsqu’il avait publiquement mis en doute les capacités de Musiala et évoqué de possibles ajustements de son contrat.

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« Il était difficile de ne pas remarquer, ces deux derniers jours, que le sujet avait de nouveau fait des vagues. Je maintiens pourtant ma position : nous avons le devoir de veiller à ce que Jamal ait le temps de guérir et de retrouver son niveau d’autrefois », a déclaré Dreesen à propos du débat : « Mais nous avons aussi une responsabilité envers le club. Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge n’ont rien dit d’autre, même s’ils ont mis l’accent sur des aspects différents. Et je pense qu’on a le droit de le dire. »

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Existe-t-il un accord secret entre Musiala et le Bayern Munich ?

Selon la Süddeutsche Zeitung, les représentants de Musiala et le club auraient conclu un accord verbal cet été . Ils auraient convenu d’ajuster le contrat de Musiala si le joueur ne parvenait pas à retrouver son niveau d’autrefois.

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« Je n’étais pas présent à cette réunion », a ajouté Dreesen au sujet de l’article de la Süddeutsche Zeitung : « Je ne peux donc rien en dire. Mais si elle a eu lieu avant l’émission Stammtisch de la BR, où Uli a parlé de ce sujet pour la première fois, alors il avait certainement cela à cœur lorsqu’il a fait ses déclarations. »

Lors d’une intervention à la Bayerischer Rundfunk il y a deux semaines, Hoeneß avait, pour la première fois, déploré l’écart entre le salaire de Musiala et son niveau de performance actuel et parlé d’un « dilemme ». Il avait aussi émis des doutes sur la capacité de Musiala à retrouver un jour son meilleur niveau. « Il souffre d’une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais qui peut être à peu près maîtrisée par des médicaments », avait déclaré le président d’honneur du club le plus titré d’Allemagne dans l’émission « Sonntags-Stammtisch », avant d’ajouter cette réflexion lourde de conséquences : « Mais retrouvera-t-il jamais le niveau qui était le sien… »