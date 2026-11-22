Raphinha, la star du FC Barcelone, s'apprête à reprendre le fil de la Liga dimanche, après une période difficile avec la sélection brésilienne lors de la trêve internationale, qu'il a vécue en tant que capitaine de son pays. Il a l'occasion de consolider sa place en tête du classement des buteurs de la Liga et de se rapprocher du trophée Pichichi, qu'il n'a encore jamais remporté dans sa carrière.
Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le FC Barcelone reçoit Villarreal au Spotify Camp Nou, et Raphinha, qui porte également le brassard de capitaine du club catalan, espère y retrouver le sourire et creuser l'écart sur son plus proche poursuivant dans la course au titre de meilleur buteur.
Kylian Mbappé, lauréat du Pichichi lors des deux dernières saisons, a manqué un penalty qu'il avait lui-même obtenu lors du match du Real Madrid face au Celta Vigo, alors que le score était encore de 0-0.
Le compteur de l'attaquant français reste ainsi bloqué à 13 buts, soit deux longueurs de retard sur Raphinha, capitaine du Barça, au classement des buteurs de la Liga.
Raphinha a eu l'occasion de s'installer durablement en tête des buteurs, après avoir été contraint cette saison d'évoluer en pointe, au gré des circonstances et des besoins tactiques de l'équipe.
Le Brésilien a inscrit jusqu'ici 15 buts sous le maillot du Barça, à raison d'un but toutes les 53 minutes, tandis que Mbappé en a marqué 13, soit un but toutes les 90 minutes.
Ces derniers temps, Raphinha a essuyé des critiques de la part des médias brésiliens, en raison de ses déclarations passées sur la nécessité de préserver l'état physique des joueurs face à un calendrier démesurément chargé.
Les critiques se sont intensifiées après son expulsion lors du match contre le Japon, puis sa décision de rester avec la délégation brésilienne, motivée par son sens des responsabilités envers le groupe, un choix qui a dominé les débats autour de l'attaquant brésilien.
La réception de Villarreal représente donc pour Raphinha une occasion de retrouver le sourire et de se montrer sous un autre jour en tant que capitaine du Barça, après la période difficile vécue avec sa sélection.
Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a évoqué lors de sa conférence de presse d'avant-match l'état dans lequel il a retrouvé Raphinha à son retour du rassemblement de la sélection brésilienne.
« Bien sûr que je lui ai parlé. J'ai mon point de vue, mais il n'a pas d'importance. Ils ont pris leurs décisions, et Raphinha est un joueur très important pour le Brésil. Je l'accepte, parce que lorsqu'il est ici, il donne tout ce qu'il a », a déclaré Flick.
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
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