Partager Suivez GOAL sur Google

Pedri, milieu vedette du FC Barcelone, a reçu deux cadeaux le jour de son anniversaire, simplement en étant titularisé avec le Barça face au club azerbaïdjanais de Sabah en Ligue des champions.

Publicité

Le FC Barcelone se déplaçait ce mercredi sur la pelouse de Sabah, novice dans la compétition continentale, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue.

L'entraîneur Hansi Flick a aligné Pedri au milieu de terrain, alors que l'international espagnol fête ses 24 ans, et deux surprises l'attendaient.

Une statistique exceptionnelle

Selon les statistiques d'« Opta », Pedri détient une marque unique au sein de l'effectif barcelonais : il est devenu le seul joueur à avoir disputé les 18 matchs de l'équipe depuis le début de la saison.

Pedri a profité de l'absence sur blessure de Lamine Yamal, la star de l'équipe, dont le compteur s'est arrêté à 17 matchs.

Publicité Publicité

Anthony Gordon, Fermín López, Karim Adeyemi et Joan García sont à égalité avec Yamal, et chacun d'eux a pris part à la rencontre face à Sabah ce jour.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Pedri a disputé 13 matchs de Liga et 5 de Ligue des champions.

Au cours de ces rencontres, le milieu international s'est contenté d'un but et de 4 passes décisives, soit 5 contributions offensives au total jusqu'ici.

Publicité

Cette statistique atteinte aujourd'hui par Pedri traduit la confiance que lui accorde Flick : le joueur ne manque jamais dans les choix du technicien allemand, quel que soit l'adversaire.

Le brassard de capitaine

L'autre surprise pour Pedri a été de porter le brassard de capitaine du Barça lors du match contre Sabah, profitant de l'absence du premier capitaine, le Brésilien Raphinha.

Publicité

Raphinha a débuté la rencontre sur le banc, sur décision de Flick, l'entraîneur souhaitant faire souffler sa star en raison de l'enchaînement des matchs entre le championnat et la Ligue des champions.

C'est la troisième fois cette saison que Pedri porte le brassard de capitaine du FC Barcelone, après les rencontres face au club turc de Galatasaray en Ligue des champions et au Real Betis en Liga, deux matchs que Raphinha avait manqués en raison d'une blessure.