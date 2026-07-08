La France et l’Argentine ont égalé le record historique de l’Italie en quarts de finale de la Coupe du monde, après la victoire sud-américaine sur l’Égypte (3-2) et la qualification française face au Paraguay (1-0).

Selon le site français « stats foot », les deux sélections comptent désormais neuf qualifications pour les quarts de finale, égalant ainsi le record italien et prenant la quatrième place du classement historique des nations les plus présentes à ce stade de la compétition.

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Le Brésil domine le classement avec 15 quarts de finale, devant l’Allemagne (14) et l’Angleterre (11).

Les Bleus défieront le Maroc en quarts, tandis que les « danseurs de tango » croiseront la Suisse.

Rappelons que la France et l’Argentine s’étaient affrontées en finale de la dernière Coupe du monde (Qatar 2022), remportée par la sélection sud-américaine aux tirs au but, après un match nul (3-3) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Enfin, l’Italie a manqué la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, éliminée en barrage par la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but.



