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Muhammad Sharaf Eldeen

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Profitant de l’absence persistante de l’Italie, la France et l’Argentine sont prêtes à briguer le record de la Nazionale

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
Brésil vs Norvège
Brésil
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
France
Maroc
É.-U.
Argentine
Égypte
Norvège
Angleterre
Brésil
Allemagne
Paraguay

Les Coqs et les danseurs de tango se sont qualifiés de justesse pour les quarts de finale.

La France et l’Argentine ont égalé le record historique de l’Italie en quarts de finale de la Coupe du monde, après la victoire sud-américaine sur l’Égypte (3-2) et la qualification française face au Paraguay (1-0).

Selon le site français « stats foot », les deux sélections comptent désormais neuf qualifications pour les quarts de finale, égalant ainsi le record italien et prenant la quatrième place du classement historique des nations les plus présentes à ce stade de la compétition.

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Le Brésil domine le classement avec 15 quarts de finale, devant l’Allemagne (14) et l’Angleterre (11).

Les Bleus défieront le Maroc en quarts, tandis que les « danseurs de tango » croiseront la Suisse.

Rappelons que la France et l’Argentine s’étaient affrontées en finale de la dernière Coupe du monde (Qatar 2022), remportée par la sélection sud-américaine aux tirs au but, après un match nul (3-3) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Enfin, l’Italie a manqué la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, éliminée en barrage par la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but.


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