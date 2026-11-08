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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Profitant d'une crise inquiétante : le Bayern Munich veut arracher une « pépite » à Liverpool

Mercato
Crystal Palace vs Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
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Mayence vs Bayern Munich
Mayence
Bayern Munich
Bundesliga
R. Ngumoha
Angleterre
Allemagne

Son contrat expire en juin 2028

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Un rapport de presse a affirmé ce dimanche que le Bayern Munich souhaite s'emparer du jeune joueur de Liverpool au cours de la prochaine période.

Le journal «Mundo Deportivo» a indiqué que Rio Ngumoha (18 ans), joueur de Liverpool, est devenu un remplaçant dans le plan de l'entraîneur Andoni Iraola, bien qu'il exploite au mieux son temps de jeu.

Ngumoha est apparu lors de 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 642 minutes de jeu, et a délivré deux passes décisives.

Le contrat du jeune joueur avec Liverpool prend fin en juin 2028, et malgré les négociations pour une prolongation de contrat, il semble que les deux parties soient loin de parvenir à un accord.

Le journal britannique « Telegraph » avait révélé auparavant le souhait du club allemand de recruter Ngumoha pour 60 millions de livres sterling, mais le Bayern Munich s'est heurté à une position claire de Liverpool, qui a affirmé sa volonté de conserver le joueur et a rejeté l'idée de s'en séparer.

Malgré cela, le Bayern Munich veut faire une nouvelle tentative en profitant du blocage des négociations entre le jeune joueur et Liverpool.

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