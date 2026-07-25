Proche du milliard : les dettes étranglent Al-Nassr et bloquent tout nouveau transfert

Le club d'Al-Nassr traverse actuellement une grave crise financière, ce qui menace clairement son activité durant l'actuelle période des transferts estivaux.

En raison de cette crise, Al-Nassr n'a conclu aucune transaction sur ce mercato estival jusqu'à présent, malgré son accord pour recruter le milieu de terrain portugais Samu Costa en provenance du Real Majorque. Le club n'a même pas tranché la question de la prolongation du contrat de son joueur Abdulrahman Ghareeb.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a révélé la cause de cette crise, en affirmant que les dettes du club d'Al-Nassr dépassent actuellement 800 millions de riyals saoudiens, découlant des décisions financières prises la saison dernière.

Le journal a précisé que le Fonds public d'investissement saoudien, propriétaire d'Al-Nassr, a décidé de traiter cette crise par le biais de 3 voies, dans le but de préserver la valeur financière, populaire et commerciale du club, et d'éviter que ces dettes ne se multiplient.

La première voie comprend la restriction de certaines prérogatives financières de l'actuelle direction exécutive, ce qui empêche le club de conclure le moindre recrutement durant la période actuelle.

Le journal a indiqué qu'Al-Nassr ne conclura aucun nouveau recrutement lors de l'actuel mercato estival, tant que la direction exécutive n'aura pas dégagé de liquidités à partir des revenus du club.

C'est dans ce but qu'intervient la deuxième voie, qui consiste à recourir à des cabinets de conseil financier, commercial et juridique, afin d'augmenter les recettes commerciales, de rationaliser les dépenses et de proposer des recommandations et des solutions assorties d'un calendrier, pour sauver le club de sa situation financière critique.

Quant à la troisième et dernière voie, elle consiste à étudier les offres visant à racheter le club d'Al-Nassr. Le Fonds public d'investissement examine ainsi deux offres sérieuses sur sa table, mais il privilégie un rachat partiel.

Les supporters d'Al-Nassr espèrent que la troisième solution interviendra le plus rapidement possible, à l'image du voisin et rival traditionnel Al-Hilal, racheté par la société Kingdom Holding, propriété du prince Al-Walid ben Talal, en avril dernier.